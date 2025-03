Viola una misura cautelare: arrestata una donna di 37 anni

Written by admin• 1:34 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Una donna di 37 anni, residente a Navacchio, è stata arrestata dai Carabinieri e trasferita in carcere per aver violato ripetutamente una misura cautelare.

La donna, che era già agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, è stata condotta in prigione a causa di numerosi inadempimenti alle prescrizioni stabilite. La misura restrittiva era stata disposta dopo il suo arresto in flagranza per i reati di tentata rapina e rapina aggravata, avvenuti a Navacchio nel novembre scorso, ai danni di due residenti. Nonostante l’imposizione del braccialetto elettronico, i carabinieri avevano più volte informato l’Autorità Giudiziaria del mancato rispetto delle disposizioni. Le continue infrazioni hanno portato il Tribunale di Pisa a emettere una nuova ordinanza, che ha determinato il trasferimento della donna presso la Casa Circondariale di Pisa.

Last modified: Marzo 29, 2025