Precipita dal tetto di un capannone: volo di otto metri di altezza per un uomo

10:07 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Un incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 28 marzo, a Santa Maria a Monte.

Poco dopo le 18.30, un operaio di origine marocchina di circa trent’anni è precipitato dal tetto di un capannone, da un’altezza compresa tra gli otto e i dieci metri. Sono immediatamente scattati i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pisa. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni, seppur serie, non sono state giudicate disperate dai soccorritori. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

