Vintage Fest Pisa 2024: 23ª Edizione tra moda, musica e auto d’epoca

12:01 pm

PISA – Il Vintage Fest Pisa torna sabato 17 e domenica 18 novembre 2024 alla Stazione Leopolda di Pisa, in Piazza Guerrazzi, per la sua 23ª edizione, con tante novità e attività per gli appassionati di vintage. Quest’anno l’evento è convenzionato con le Mura di Pisa: presentando lo scontrino dell’ingresso al Vintage Fest, si potrà accedere alle Mura con uno sconto sul biglietto (4€ invece di 5€). Allo stesso modo, chi acquisterà il biglietto per le Mura di Pisa potrà entrare al festival con il biglietto ridotto e ricevere una borsa in cotone omaggio.

Durante l’evento, ci saranno diversi food truck che offriranno piatti tipici, come cucina argentina, necci e crisciolette, pizza e panini, accompagnati da birra artigianale. Inoltre, sarà allestita una mostra di auto d’epoca in collaborazione con il Club Automobilistico “La Gherardesca” di Pisa, dove i visitatori potranno votare la loro auto preferita.

Il programma musicale e di intrattenimento prevede, sabato 16 novembre alle 16:30, il concerto delle De’ Soda Sisters, un trio che propone musica popolare toscana e italiana, con canti tradizionali e l’utilizzo di strumenti particolari come chitarra, mandolino e tamburelli. Domenica 17 novembre alle 16:30, l’associazione Rock and Swing Easy terrà una lezione di Lindy Hop e Social Dance, offrendo la possibilità di scoprire i balli tipici degli anni ’20-’40.

Il biglietto di ingresso al Vintage Fest costa 5€ e include la borsa in cotone Vintage Fest, con la possibilità di ottenere uno sconto di 1€ sul biglietto per le Mura di Pisa presentando lo scontrino dell’evento, e viceversa. È possibile acquistare i biglietti online per saltare la fila, tramite il sito CiaoTickets.

Last modified: Novembre 14, 2024