Teatro per bambini al Nuovo di Pisa: ‘Una volta c’era una volta’, fiabe tradizionali per scoprire il mondo e superare le paure’

PISA– Domenica 17 novembre, alle ore 17, torna l’appuntamento con il teatro per bambini al Teatro Nuovo di Pisa con lo spettacolo “Una volta c’era una volta”, prodotto da Binario Vivo APS e diretto da Carlo Scorrano.

Lo spettacolo, pensato per i bambini a partire dai 3 anni, esplora le fiabe tradizionali italiane, con storie che affrontano le paure comuni nei più piccoli. Tre protagonisti, interpretati da Silvia Lazzeri, Cecilia Bartoli e Carlo Scorrano, si trovano in una biblioteca dove, grazie a un grande libro magico, scoprono storie che prendono vita, ognuna legata a una paura specifica e a una regione d’Italia: la paura del buio, dell’orco e della solitudine. Le fiabe di Colapesce (Sicilia), Auciello Grifone (Campania) e Buchettino (Toscana) sono presentate con un tocco di magia e accompagnate da disegni dal vivo.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al prezzo di 8 euro per gli adulti, 7 euro per i soci Coop e 6 euro per i bambini. La biglietteria online è attiva su CiaoTickets, mentre il botteghino del teatro è aperto il martedì e il giovedì. L’ingresso è riservato ai possessori della tessera annuale di Binario Vivo APS (solo per adulti, al costo di 3 euro).

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito del teatro (www.teatronuovopisa.it) o contattare la biglietteria via email o telefono.

Last modified: Novembre 14, 2024