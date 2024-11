A Pisa potenziamento delle Forze di Polizia con nuove assegnazioni: soddisfazione del Coisp

Written by admin• 12:04 pm• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindacato Indipendente della Polizia di Stato Coisp di Pisa.

“Il Sindacato Indipendente della Polizia di Stato Coisp di Pisa esprime grande soddisfazione per il prossimo piano di assegnazioni degli agenti, che partirà a dicembre e porterà un potenziamento delle forze di polizia a Pisa. Oltre all’aumento dell’organico della Questura locale, sono previsti rinforzi anche per la Polizia ferroviaria e la Polizia di frontiera aerea. Questo potenziamento è il risultato di una collaborazione costruttiva tra il Coisp e l’Onorevole Edoardo Ziello, al quale il sindacato rivolge i propri ringraziamenti. Il Segretario Provinciale Simone Carnasciali sottolinea che l’organizzazione continuerà a lavorare per garantire una maggiore attenzione anche sui prossimi piani di assegnazione di personale, mirando a rafforzare ulteriormente altre specialità come la Polizia stradale e la Polizia postale. “La sicurezza è un bene di tutti e richiede un impegno condiviso tra istituzioni e politica“, conclude Carnasciali.

