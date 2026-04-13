Vinitaly 2026, Pisa traina l’export del vino: oltre 69 milioni dalla Toscana Nord-Ovest

Written by Redazione• 11:49 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La Toscana Nord-Ovest si presenta da protagonista alla 58ª edizione di Vinitaly, in corso a Verona dal 12 al 15 aprile, con uno spazio espositivo di 236 metri quadrati e oltre 40 aziende coinvolte. Ma è la provincia di Pisa a guidare il comparto, confermandosi motore dell’export vitivinicolo dell’area.

Secondo i dati 2025, infatti, la Toscana Nord-Ovest ha superato i 75 milioni di euro di export, di cui circa 69 milioni provenienti proprio dal territorio pisano. Un risultato che evidenzia il ruolo centrale delle produzioni locali sui mercati internazionali, con gli Stati Uniti primo sbocco commerciale, seguiti da Paesi Bassi e Svezia, entrambi in crescita.

Alla fiera veronese, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest coordina la presenza del territorio con uno stand collettivo dotato anche di una Business Lounge per incontri B2B, favorendo relazioni commerciali e nuove opportunità di sviluppo.

Numerose le aziende pisane presenti, tra cui Badia di Morrona, Fattoria Fibbiano, Tenuta di Ghizzano e Varramista, insieme al Consorzio Vini Terre di Pisa, a testimonianza di un sistema produttivo dinamico e sempre più orientato alla qualità e all’identità territoriale.

«Vinitaly rappresenta un’occasione fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese locali e consolidare la loro presenza sui mercati esteri», sottolinea Valter Tamburini.

In un contesto globale sempre più competitivo, la partecipazione alla manifestazione conferma quindi la strategia di promozione internazionale del territorio, con Pisa in prima linea nel valorizzare il vino come espressione delle eccellenze locali.

Last modified: Aprile 13, 2026