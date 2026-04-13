Pontedera senz’acqua per un guasto: intervento in corso, autobotti sul territorio

Written by Redazione• 12:13 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Disagi idrici nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile, a Pontedera a causa di un guasto provocato da una ditta terza, non coinvolta in lavori sul servizio idrico.

Secondo quanto comunicato da Acque, si registrano mancanze d’acqua nel capoluogo, a Pietroconti e La Bianca, mentre abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee stanno interessando anche Santa Lucia e la zona industriale di Gello.

I tecnici sono già al lavoro per individuare con precisione il punto del guasto e procedere alla riparazione, che si preannuncia complessa. Il ripristino del servizio è previsto, al momento, intorno alle ore 19, con possibili fenomeni temporanei di intorbidamento dell’acqua al ritorno della normale erogazione.

Per ridurre i disagi, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobotti posizionate in tre punti della città: in via della Misericordia nei pressi del Duomo, in via Indipendenza davanti al supermercato e in piazza Donna Paola Piaggio.

Per aggiornamenti e informazioni è disponibile il numero verde 800 983 389.

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Last modified: Aprile 13, 2026