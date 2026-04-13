Pisa, escursione sulle Mura alla scoperta della natura urbana

Written by Redazione• 11:43 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Domenica 19 aprile torna a Pisa l’appuntamento con “La natura delle Mura”, un’escursione dedicata alla scoperta dei microambienti naturali che si sviluppano lungo il percorso sopraelevato della città.

L’iniziativa guiderà i partecipanti tra nicchie ecologiche urbane uniche, dove trovano habitat specie come lucertole, rapaci notturni e piccoli animali, trasformando le Mura in un vero e proprio corridoio ecologico nel cuore cittadino. A condurre l’esperienza sarà Marco Zuffi, esperto del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa.

La partenza è prevista alle ore 10 dalla Torre di legno, con arrivo in Piazza dei Miracoli. Si consiglia ai partecipanti di munirsi di scarpe comode, acqua, cappellino e, per chi lo desidera, un binocolo.

Il costo del biglietto è di 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), mentre è gratuito per gli accompagnatori di persone con disabilità. La prenotazione è consigliata fino a esaurimento posti.

Per informazioni è possibile contattare il numero 050 0987480 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13), consultare l’App Mura di Pisa o prenotare online. È inoltre garantita l’accessibilità, con salita e discesa tramite gli ascensori della Torre Piezometrica o del Bastione del Parlascio, previa comunicazione.

Last modified: Aprile 13, 2026