Vicopisano, torna la Festa dell’Olio Bòno tra degustazioni e camminate negli oliveti

Written by Redazione• 1:32 pm• Vicopisano, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Domenica 25 ottobre all’Ortaccio la terza edizione: assaggi di extravergine appena franto, pranzo tradizionale e passeggiata fino al Rio Grifone.

VICOPISANO- Una giornata per assaggiare l’olio nuovo, conoscere le differenze tra cultivar e scoprire il paesaggio dei Monti Pisani. Domenica 25 ottobre 2026 torna la Festa dell’Olio Bòno, promossa dal Circolo Arci L’Ortaccio di via Loris Baroni e giunta alla terza edizione.

Si comincia alle 12 con l’aperitivo-degustazione, senza prenotazione, accompagnato da bruschette con l’extravergine appena franto della Società Agricola Monastero Sant’Andrea. Il percorso permetterà di confrontare le cultivar Razzo e Frantoio, esplorandone profumi e sapori.

Un secondo assaggio metterà a confronto due oli della cultivar Frantoio ottenuti dalle stesse olive, raccolte nella medesima giornata ma lavorate in due frantoi diversi: un’occasione per capire quanto le modalità di frangitura possano incidere sul risultato finale.

Alle 13 seguirà il pranzo tematico, con zuppa di legumi, spaghetti aglio e olio e gelato alla castagna. Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria tramite modulo online.

Dalle 14.30 spazio alla Camminata tra gli Olivi, curata dal Comune di Vicopisano e promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Intitolata “Ogni cultivar, una storia da raccontare”, la passeggiata attraverserà gli oliveti di Vicopisano, passando da San Jacopo in Lupeta, con arrivo previsto alle 16 all’Antico Frantoio Rio Grifone. L’attività ha una durata complessiva indicata di circa due ore e mezza, è gratuita e rivolta a tutte le età. È richiesta la prenotazione su Eventbrite.

La festa è realizzata con la collaborazione del Comune, dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, della Società Agricola Monastero Sant’Andrea, della Strada dell’Olio Monti Pisani e dell’Antico Frantoio Toscano del Rio Grifone.

Per informazioni: oliobonovicopisano@gmail.com.

Last modified: Ottobre 16, 2026