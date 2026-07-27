Vicopisano, oltre 172mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua

Written by Redazione• 1:26 pm• Vicopisano, Attualità, Eventi/Spettacolo

VICOPISANO- Il piano 2026 prevede interventi su più di 58 chilometri di reticolo idraulico comunale, tra sfalci, scavi e taglio di alberi.

Ammontano a 172.258 euro le risorse destinate nel 2026 alla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua nel territorio comunale di Vicopisano. La programmazione è stata illustrata alla giunta guidata dal sindaco Matteo Ferrucci dai rappresentanti del Consorzio di Bonifica Toscana Nord.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Consorzio Dino Sodini, il direttore generale Norberto Petriccioli e il tecnico Matteo Crociani.

«Il Piano di Vicopisano conferma un lavoro capillare, fatto di interventi mirati e ripetuti nei tratti dove il reticolo richiede maggiore attenzione», ha dichiarato Sodini. «La collaborazione con l’amministrazione ci permette di calibrare meglio le priorità e di intervenire con continuità nei punti più esposti».

Il piano interessa complessivamente oltre 58 chilometri di corsi d’acqua, con una lunghezza media di circa 825 metri per ciascun lotto. Gli interventi previsti riguardano soprattutto lo sfalcio della vegetazione, affiancato da lavori di scavo e taglio di alberi nei tratti caratterizzati da criticità stagionali.

La programmazione sarà articolata in tre fasi: una prima finestra di interventi in primavera, un secondo blocco durante l’estate e un terzo ciclo tra settembre e ottobre, in vista della stagione autunnale.

La maggior parte dei cantieri avrà un valore inferiore a 5mila euro, mentre alcuni lotti più estesi raggiungeranno importi fino a 30mila euro.

Tra i corsi d’acqua interessati da più interventi figurano il Canale Pian di Vico, il Fosso Serezza, il Fosso del Cilecchio, il Rio del Romitorio e il Rio Grifone, dove sono previsti diversi cicli di sfalcio e, in alcuni casi, anche scavi o tagli di alberi.

Il Canale Emissario di Bientina presenta invece la maggiore estensione delle lavorazioni, con oltre 4.300 metri e tre interventi programmati.

Durante l’incontro sono state affrontate anche alcune questioni relative alla manutenzione straordinaria e alle criticità presenti in specifici tratti del reticolo minore. Le possibili soluzioni saranno approfondite in vista del prossimo aggiornamento del piano.

«La sinergia con il Consorzio è essenziale per garantire una gestione efficace dei corsi d’acqua e ridurre il rischio idraulico», ha dichiarato il sindaco Matteo Ferrucci. «Il confronto ci permette di programmare meglio, intervenire con tempestività e affrontare anche le situazioni che richiedono valutazioni straordinarie».

Comune e Consorzio hanno infine confermato l’impegno a rafforzare il coordinamento operativo e a proseguire il lavoro congiunto sulle manutenzioni, sulle criticità e sui futuri progetti.

Last modified: Luglio 27, 2026