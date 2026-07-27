Teatro Bellotti Bon, Del Giudice: «Serve un progetto chiaro sul futuro artistico e gestionale»

Written by Redazione• 1:06 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della capogruppo della lista civica PER VOI in merito al futuro del teatro Bellotti Bon.

«Non basta restaurare l’edificio, occorrono risorse e una programmazione di qualità»

«Quale futuro è previsto per il teatro Bellotti Bon? Si parla della prossima inaugurazione, ma sul destino artistico, culturale e gestionale di questo importante spazio cittadino regna un grande silenzio».

A intervenire è Bice Del Giudice, capogruppo della lista civica Per Voi, che chiede all’amministrazione comunale di chiarire quale sarà la funzione del teatro dopo il completamento dell’intervento di recupero, realizzato grazie al lavoro avviato nel precedente mandato e ai finanziamenti ottenuti attraverso il Pnrr.

«Quale sarà l’attività prevalente ospitata dal teatro? Chi ne assumerà la gestione? Attraverso quali criteri verrà individuato il soggetto gestore? Quale rapporto sarà costruito con la Città del Teatro? E soprattutto, quali risorse saranno previste nel bilancio comunale per garantirne il funzionamento e una programmazione culturale di qualità?», domanda Del Giudice.

La capogruppo richiama anche la vocazione originaria dell’edificio. «Il Bellotti Bon è un teatro dalla straordinaria acustica, pensato e voluto come luogo dedicato alla musica. Restaurarlo rappresenta un risultato importante, ma la sua vocazione dovrà essere rispettata».

Secondo Del Giudice, il valore dell’intervento non può limitarsi al recupero architettonico. «Un’opera pubblica acquista valore soltanto quando diventa uno strumento vivo di crescita per la comunità».

La lista civica Per Voi chiede quindi che il futuro del teatro venga definito attraverso un percorso di progettazione serio e partecipato, coinvolgendo associazioni, operatori culturali, scuole, artisti e cittadini.

«Non ci accontenteremo di una cerimonia inaugurale o della corsa ad attribuirsi i meriti», sottolinea Del Giudice.

«Chiediamo impegni concreti, tempi certi e risorse adeguate, perché il Bellotti Bon non resti soltanto un edificio restaurato, ma torni a raccontare la sua storia e a essere un autentico presidio culturale della città».

Last modified: Luglio 27, 2026