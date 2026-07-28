Passerella ciclopedonale di Sant’Ermete: riapre il 30 luglio cavalcavia nord

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Nuova chiusura programmata da gennaio a marzo 2027

PISA – Riaprirà al transito da giovedì 30 luglio il cavalcavia di Sant’Ermete nord, chiuso nelle scorse settimane per consentire l’esecuzione delle lavorazioni propedeutiche alla realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sopraelevata sulla via Emilia.

Nel periodo di chiusura sono stati realizzati gli interventi necessari alla predisposizione delle fondazioni della futura passerella. In particolare sono state eseguite le opere di sostegno dei rilevati di accesso e le lavorazioni sui lati di La Cella e di Sant’Ermete che consentiranno, nelle successive fasi del cantiere, l’installazione della struttura metallica della passerella e degli ascensori.

La riapertura del cavalcavia avviene con alcuni giorni di ritardo rispetto alla tempistica inizialmente prevista, al fine di completare una fase particolarmente delicata dell’intervento. Durante la realizzazione dei micropali di fondazione, indispensabili per sostenere i rilevati di accesso alla nuova passerella su entrambi i lati del cavalcavia, sono infatti emerse interferenze con sottoservizi esistenti e condizioni del terreno differenti da quelle rilevate in fase progettuale, che hanno richiesto lavorazioni aggiuntive e tempi più lunghi per l’esecuzione delle perforazioni.

Dalla riapertura del 30 luglio il traffico potrà quindi tornare a transitare sul cavalcavia, mentre il cantiere proseguirà nelle aree laterali. Potranno rendersi necessarie esclusivamente brevi chiusure temporanee, qualora specifiche lavorazioni dovessero richiederle per motivi di sicurezza. È già prevista una nuova chiusura completa del cavalcavia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2027, necessaria per le fasi finali dell’intervento, che comprenderanno l’assemblaggio, il montaggio e il varo della passerella ciclopedonale.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, dei quali 4,1 milioni finanziati attraverso il Bando Periferie e 200 mila euro dal Comune il quale ha dovuto pagare anche tutte le modifiche per interferenze ferroviarie. Il progetto consiste nella realizzazione di una passerella ciclopedonale con struttura metallica che si svilupperà parallelamente al cavalcavia esistente sulla via Emilia. La nuova infrastruttura avrà una lunghezza di 49,50 metri e una larghezza di 3,40 metri. L’accesso sarà garantito da due scale e due ascensori, uno sul lato di La Cella e uno sul lato di Sant’Ermete, entrambi accessibili alle persone con disabilità e idonei al trasporto delle biciclette.

Last modified: Luglio 28, 2026