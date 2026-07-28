Dumarey, al MiMIT presente la CISL. Casucci (FIM-CISL): “L’azienda si riserva di decidere entro mercoledì”

Written by Redazione• 4:17 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – Al termine del tavolo di confronto sulla vertenza Dumarey, svoltosi nella giornata di lunedì 27 luglio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), Yari Auli Casucci, Segretario Provinciale FIM-CISL, presente all’incontro, ha fatto il punto sull’esito della riunione.

Sull’incontro al Ministero afferma: “Si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT) l’incontro tra azienda, organizzazioni sindacali e Governo sulla vertenza Dumarey.”

Sulle posizioni emerse durante il confronto: “Nel corso del confronto, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. L’azienda ha ribadito la volontà di procedere con i licenziamenti dei 35 lavoratori previsti per il 31 luglio, mentre le organizzazioni sindacali hanno espresso ancora una volta la loro netta contrarietà, chiedendo il ritiro dei licenziamenti e l’apertura di un percorso che salvaguardi l’occupazione“.

Sulla proposta avanzata dal Governo Yari Auli Casucci afferma: “Preso atto della distanza tra le posizioni, il Governo ha proposto di congelare la situazione, rinviando il confronto a un nuovo incontro che si terrà alla presenza del nuovo Amministratore Delegato e successivamente alla presentazione del piano industriale, ritenuto un passaggio fondamentale per valutare le reali prospettive del sito“.

Sui tempi della decisione aziendale: “L’azienda si è riservata di comunicare entro la serata di mercoledì la propria decisione in merito alla proposta avanzata dal Ministero“

Sulla posizione delle organizzazioni sindacali: “Le organizzazioni sindacali restano in attesa della risposta dell’azienda, ribadendo che la priorità resta la tutela dei posti di lavoro e del futuro produttivo dello stabilimento“.

Last modified: Luglio 28, 2026