Written by Luglio 28, 2026 6:22 pm Pisa SC

Serie BKT 2026/27: date e orari delle prime cinque giornate

HomePisa SCSerie BKT 2026/27: date e orari delle prime cinque giornate

PISA – La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare fino alla 5° giornata di campionato.

Ecco, nel dettaglio, date e orari dei match che attendono i Nerazzurri:

1° Giornata. Pisa-Padova
(Domenica 23 agosto, ore 19.00)

2° Giornata. Pisa-Catanzaro
(Domenica 30 agosto, ore 21.00)

3° Giornata. Juve Stabia-Pisa
(Domenica 6 settembre, ore 15.00)

4° Giornata. Pisa-Virtus Entella
(Venerdì 11 settembre, ore 21.00)

5° Giornata. Mantova-Pisa
(Domenica 20 settembre, ore 17.15)

Last modified: Luglio 28, 2026
Previous Story
Scherma. L’Italia del fioretto sul tetto del Mondo ad Hong Kong con i pisani Macchi e Vanni
Next Story
Passerella ciclopedonale di Sant’Ermete: riapre il 30 luglio cavalcavia nord

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti