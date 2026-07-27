Ghezzano, completamento di via Berchet, Fabbrini (FN): “Grande opportunità”

Written by Redazione• 2:14 pm• San Giuliano Terme, Pisa, Politica, Politica

SAN GIULIANO TERME- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa in merito all’approvazione unanime di un OdG di Simone Fabbrini (FdI) sul completamento stradale di via Berchet a Ghezzano.

“Via Berchet, il Consiglio comunale approva all’unanimità l’ordine del giorno per il completamento“.

Il Consiglio comunale di San Giuliano Terme ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Simone Fabbrini, consigliere di Futuro Nazionale, per valutare il completamento del tratto di via Berchet attualmente non praticabile.

L’atto è stato discusso durante l’esame della variante urbanistica relativa alla realizzazione del nuovo polo di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna e impegna l’Amministrazione comunale a coinvolgere gli enti interessati, verificando la possibilità di inserire l’opera nella programmazione comunale oppure tra gli interventi collegati al cantiere universitario.

«Accolgo con grande soddisfazione il voto favorevole di tutto il Consiglio e ringrazio i colleghi di maggioranza e opposizione per il risultato raggiunto», dichiara Fabbrini.

Secondo il consigliere, la realizzazione del nuovo polo universitario determinerà una trasformazione significativa dell’area e il completamento di via Berchet potrebbe assumere un ruolo strategico per la viabilità di Ghezzano.

«Legare il suo completamento allo sviluppo del nuovo polo accademico significa cogliere un’opportunità concreta per riqualificare la zona, migliorare i collegamenti con Pisa e rispondere a un’esigenza molto sentita dai cittadini di Ghezzano», sottolinea Fabbrini.

Soddisfazione è stata espressa anche da Lorenzo Vouk, consigliere comunale di Pisa, che ha ringraziato Fabbrini per aver accolto e condiviso le osservazioni formulate sul tema.

«L’approvazione dell’ordine del giorno dimostra che su interventi concreti e strategici si può convergere nell’interesse dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche e dei diversi enti coinvolti», afferma Fabbrini.

«L’opera, se realizzata, migliorerà la mobilità tra Ghezzano e Cisanello, contribuendo a integrare un tessuto urbano sempre più connesso tra i due comuni».

Last modified: Luglio 27, 2026