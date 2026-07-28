Scherma. L’Italia del fioretto sul tetto del Mondo ad Hong Kong con i pisani Macchi e Vanni

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PISA – L’Italia del fioretto maschile con Bianchi, Macchi, Marini e Martini si riconferma campione del mondo: Hong Kong viene sconfitta con un incredibile 45-44. Sul gradino più alto del podio anche la squadra azzurra di spada femminile: Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio hanno battuto l’Estonia 31-30 in finale.

L’Italia del fioretto maschile è oro ai Mondiali di scherma grazie a una grande rimonta di Bianchi nell’ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate.

La soddisfazione di Mazzeo. “Sul tetto del mondo della scherma c’è anche Pisa! L’Italia del fioretto maschile è campione del mondo dopo una finale incredibile, vinta 45-44 contro Hong Kong al termine di una rimonta da brividi. E dentro questo oro c’è tantissima della nostra terra. C’è Filippo Macchi, nato e cresciuto a Navacchio, che dopo lo splendido argento individuale conquista anche il titolo mondiale a squadre insieme a Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Alessio Martini. E c’è Simone Vanni, pisano, commissario tecnico di una Nazionale capace ancora una volta di dimostrare talento, carattere e una straordinaria voglia di non arrendersi mai. Due pisani protagonisti di un’impresa mondiale. Grazie Filippo, grazie Simone. Pisa e tutta la Toscana sono orgogliose di voi. E adesso non vediamo l’ora di festeggiare insieme questo straordinario successo“, afferma Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

Foto Federscherma

Last modified: Luglio 28, 2026