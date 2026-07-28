Marina di Pisa, inaugurato nuovo campo da basket in via Salvini

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Sindaco Conti: “Spazi pubblici per lo sport, un investimento per i giovani e la comunità”

MARINA DI PISA – È stato inaugurato martedì 28 luglio, il nuovo campo da basket realizzato dal Comune di Pisa a Marina di Pisa, in via Salvini, all’incrocio con via Milazzo, all’interno dell’area a verde di via Salvini, posta lungo la Ciclopista del Trammino e adiacente al campo sportivo di calcio. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore allo sport e agli impianti sportivi Frida Scarpa e l’assessore al verde pubblico Virginia Mancini.

L’intervento, che ha comportato un investimento di circa 100mila euro, ha consentito la realizzazione di un nuovo spazio dedicato alla pratica della pallacanestro a servizio della cittadinanza. Il campo, delle dimensioni regolamentari di gioco, è dotato di recinzione, due canestri e impianto di illuminazione, che ne consentirà l’utilizzo anche nelle ore serali. L’area è accessibile attraverso i percorsi già presenti nel parco, collegati alla Ciclopista del Trammino e fruibili anche da persone con ridotta mobilità, grazie alla rampa di raccordo esistente tra la sede stradale e l’area verde.

«Con questo nuovo campo da basket – ha dichiarato Michele Conti, sindaco di Pisa – proseguiamo un percorso che negli ultimi anni ci ha portato a investire con continuità nella realizzazione e nel recupero di spazi pubblici dedicati allo sport e alla socialità. Sappiamo che luoghi come questo sono molto utilizzati e che non sono mai abbastanza, soprattutto per i giovani, che devono poter contare su aree sicure, gratuite e facilmente accessibili dove ritrovarsi e praticare attività sportiva. È una scelta precisa della nostra Amministrazione: recuperare spazi pubblici, renderli nuovamente fruibili e restituirli alla città con funzioni utili alla comunità. Lo abbiamo fatto in diversi quartieri e continueremo a farlo anche nei prossimi anni, perché investire nello sport significa investire nella qualità della vita, nel benessere delle persone e nella coesione sociale. Oggi consegniamo ai cittadini un nuovo spazio che siamo certi sarà vissuto e apprezzato. L’auspicio è che tutti contribuiscano ad averne cura, perché il rispetto dei beni comuni è il modo migliore per valorizzare gli investimenti realizzati nell’interesse della collettività».

«Ogni volta che inauguriamo uno spazio come questo – ha detto l’assessore allo sport e agli impianti sportivi del Comune di Pisa Frida Scarpa – abbiamo la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. I playground, i campi da basket e le aree fitness che abbiamo realizzato in questi anni sono vissuti quotidianamente da bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di sport, dimostrando quanto sia forte la richiesta di luoghi pubblici dove praticare attività fisica all’aria aperta. Lo sport è un’opportunità di benessere, ma anche uno straordinario strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale. Gli spazi sportivi pubblici, insieme ai progetti educativi promossi nelle scuole, rappresentano opportunità concrete per contrastare il disagio giovanile e l’isolamento. L’Amministrazione risponde a questi bisogni con interventi strutturali destinati a rimanere nel tempo, mettendo a disposizione della comunità e delle famiglie luoghi gratuiti, accessibili e di qualità. È questa la concretezza con cui vogliamo affrontare le esigenze della città, creando opportunità che producono benefici duraturi per tutta la collettività. Per questo continuiamo a investire nella creazione di nuovi spazi sportivi, convinti che possano diventare punti di riferimento per i quartieri e occasioni di incontro per tutta la comunità. Dopo l’area fitness inaugurata lo scorso anno sul Litorale e mentre sono in corso i lavori per il nuovo playground di Calambrone, questo campo rappresenta un ulteriore tassello di un progetto che vuole rendere Pisa una città sempre più ricca di opportunità per chi sceglie di vivere lo sport all’aria aperta».

«La realizzazione di questo campo da basket – ha affermato Virginia Mancini, assessore al verde pubblico del Comune di Pisa – è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto amministratori, uffici comunali, tecnici e imprese, ai quali va il mio ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati. Marina di Pisa aveva bisogno di nuovi investimenti negli spazi pubblici e questo intervento rappresenta un passo concreto in quella direzione, valorizzando un’area verde molto frequentata e mettendo a disposizione della cittadinanza una nuova opportunità di sport e socialità. Da assessore, ma anche da persona che vive il Litorale, vedere questo spazio restituito alla comunità ha per me un significato particolare. Continueremo a lavorare per migliorare e valorizzare i parchi e le aree verdi, affinché siano sempre più accoglienti, funzionali e vissuti dai cittadini di tutte le età».

Contestualmente alla realizzazione del nuovo impianto è stata riqualificata anche l’area giochi adiacente. La casetta con scivolo, precedentemente collocata nell’area interessata dai lavori, è stata recuperata e riposizionata nello spazio immediatamente vicino, mentre il gioco esistente non più funzionante è stato sostituito con una nuova giostra. Entrambe le installazioni sono state dotate di una nuova pavimentazione antitrauma certificata, conforme alle normative di sicurezza per le aree gioco. Completano l’area due altalene, uno scivolo, le panchine già presenti, tutti elementi non interessati dall’intervento e rimasti a disposizione dei frequentatori del parco.

Il nuovo campo da basket si inserisce nel programma di interventi con cui l’Amministrazione comunale sta investendo nella realizzazione e nella riqualificazione di spazi pubblici dedicati alla pratica sportiva all’aperto, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, favorire occasioni di aggregazione e valorizzare parchi e aree verdi come luoghi di incontro e socialità.

Sul litorale, nell’estate dello scorso anno, è stata inaugurata la nuova area fitness nell’ex Giardino di Poppa, recuperato dopo un lungo periodo di inutilizzo, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo playground di Calambrone.

Negli ultimi anni il Comune è inoltre intervenuto con la realizzazione dei campi da basket di San Piero a Grado e del Parco Europa, con i lavori in corso per il nuovo impianto di via Maccatella e con interventi di manutenzione e riqualificazione su numerosi impianti sportivi cittadini.

Last modified: Luglio 28, 2026