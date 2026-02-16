Un viaggio tra capolavori e improvvisazione: Vespri d’Organo in Cattedrale

Written by admin• 12:58 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dopo il grande successo del concerto inaugurale, che ha visto la Cattedrale di Pisa gremita di pubblico per il giovane talento Jan Liebermann, prosegue la terza edizione di Vespri d’Organo in Cattedrale.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio alle ore 17, con ingresso libero e senza prenotazione.

Protagonista sarà Ferruccio Bartoletti, compositore e didatta, organista titolare della Cattedrale di Massa. Il maestro propone un viaggio musicale che attraversa oltre tre secoli, con pagine di Johann Sebastian Bach, César Franck e Max Reger, arricchito da una sua composizione: il Trittico francescano, omaggio a San Francesco d’Assisi nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della sua morte.

Il programma valorizza le straordinarie potenzialità dell’organo Mascioni opus 1039 della Cattedrale, uno strumento monumentale con 69 registri e 5119 canne.

Il concerto sarà introdotto da una riflessione spirituale di monsignor Roberto Filippini, confermando il carattere raccolto e suggestivo della rassegna, dove musica e spiritualità si incontrano.

Programma

Johann Sebastian Bach

Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Johann Sebastian Bach

Preludio e fuga in mi minore BWV 548

César Franck

Choral n.2 in si minore

Ferruccio Bartoletti

Trittico francescano (improvvisazione)

Max Reger

Introduzione e Passacaglia in re minore

Informazioni

Ingresso libero, senza prenotazione

www.opapisa.it

Last modified: Febbraio 16, 2026