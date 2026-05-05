“Geniali in Bicicletta”: a Montopoli torna la festa inclusiva su due ruote

Written by Redazione• 3:53 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Sabato 9 maggio Montopoli in Val d’Arno ospita la quarta edizione di “Geniali in Bicicletta”, l’iniziativa dedicata allo sport inclusivo che unisce partecipazione, socialità e condivisione. L’evento, patrocinato dal Comune e inserito nel circuito nazionale Bicincittà grazie alla collaborazione con UISP Sportpertutti – Comitato Zona del Cuoio, si conferma come uno degli appuntamenti più significativi del territorio.

Nata con l’obiettivo di abbattere barriere fisiche e sociali, la manifestazione propone una pedalata aperta a tutti, dove ogni persona può partecipare secondo le proprie possibilità. “Mettere al centro le persone e il piacere di vivere insieme un pezzo di strada” è lo spirito dell’iniziativa, come sottolineato dal presidente di Geniali OdV, Valeriano Dodde.

Negli ultimi anni l’associazione ha ampliato le proprie attività, promuovendo anche percorsi per insegnare ad andare in bicicletta e condividere l’esperienza del movimento come strumento di inclusione.

Fondamentale, per l’edizione 2026, la sinergia con UISP. “Lo sport o è per tutti o non è – ha ricordato la presidente del Comitato Zona del Cuoio, Viola Gemignani –. Partecipare significa affermare che lo spazio pubblico appartiene a ogni cittadino”.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 15.30 presso il circolo Endas di Casteldelbosco, con partenza alle 16. Il percorso includerà una tappa all’agriturismo Montepatti, dove i partecipanti potranno gustare il gelato offerto da GelAut.

L’invito è rivolto a famiglie, appassionati di ciclismo, persone con disabilità e a chiunque voglia partecipare a una giornata all’insegna dell’inclusione e della comunità.

Last modified: Maggio 5, 2026