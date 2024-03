Viabilità Pisa-San Giuliano Terme: avanti con la nuova rotatoria al CNR

Scritto da admin• 8:43 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, Tutti, Tutti

PISA – Si avvicina l’inizio dei lavori per il rinforzo della viabilità che percorre la rotatoria e le vie che costeggiano il Cnr di Pisa, con la convocazione della conferenza dei servizi decisoria che dovrà dare il nulla osta alle operazioni di edificazione che interessano i comuni di Pisa, San Giuliano Terme e la Provincia.

La rotatoria sorgerà tra le vie Volpi, Alfieri, Pratale e la strada provinciale Vicarese, in sostituzione di quella provvisoria esistente che non risponde più ai flussi di traffico attuali. Un’opera che riveste una notevole importanza per tutti e tre gli enti coinvolti e che vuole raggiungere la messa in sicurezza della viabilità veicolare con l’obbiettivo di rendere più sicura e scorrevole l’immissione del traffico in ingresso e in uscita tra i comuni di Pisa e San Giuliano Terme.

L’investimento gode di un quadro economico di oltre 426mila euro coperti per il 60% dal comune di Pisa, il 30% dalla Provincia e il 10% dal comune di San Giuliano Terme. I lavori troveranno avvio nel secondo semestre 2024. Un primo passo del protocollo d’intesa che i tre enti hanno firmato si è concretizzato con la realizzazione dell’attraversamento semaforico pedonale sulla trafficata via Ferruccio Giovannini che collega la rotatoria del Cnr a quella dei Caduti di Kindu nel comune sangiulianese.

“Procede il percorso che porterà ad un radicale miglioramento della viabilità in un’arteria molto sollecitata, che raccoglie il traffico di buonissima parte dell’area pisana e della provincia ma che ricade come impatto sui comuni di San Giuliano Terme e Pisa – afferma il sindaco del comune termale Sergio Di Maio –. Ci troviamo inoltre a ridosso del polo delle eccellenze sangiulianese composto dalla Fondazione pisana per la Scienza e dalla Fondazione Dopo di noi, unitamente all’Isola dei girasoli e allo studentato Dsu dei Praticelli e in attesa dell’arrivo del nuovo parco scientifico-tecnologico della Scuola superiore Sant’Anna, più quelle esistenti nel comune pisano: il miglioramento della viabilità dovrà andare a beneficio di tutti, a partire dai cittadini che si concentrano in quella vasta area urbana in continuità formata dalle frazioni di Ghezzano, Praticelli, La Fontina e il quartiere di Pratale”.

“Finalmente dopo tanti anni di attesa – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – e grazie alla collaborazione con il comune di San Giuliano Terme e la provincia di Pisa, poniamo fine allo stato di provvisorietà della rotatoria del Cnr, assolutamente inadeguata ad assorbire un flusso di traffico così intenso come quello che si crea quotidianamente in uno degli snodi viari più transitati della città. Lo sviluppo sempre più delineato dell’area di via Moruzzi, al confine tra comune di Pisa e San Giuliano, come nuovo polo della ricerca scientifica, universitaria e di alta formazione tecnologica, conferma la necessità di un adeguamento sempre maggiore della viabilità e dei servizi di mobilità che possano accogliere il crescente flusso di spostamenti in quest’area strategica della città, da realizzare in sinergia tra i due comuni”.

“La Provincia di Pisa, come di consueto, persegue la sua opera al servizio delle comunità e con l’obiettivo di rendere sempre più sicura la viabilità provinciale, a beneficio di cittadini, cittadine e imprese, e di tutti gli utenti della strada”, afferma il Presidente Angori. “Per questi motivi, interveniamo anche su questa infrastruttura con un corposo cofinanziamento di oltre 127mila euro, per garantire una sempre migliore messa in sicurezza della viabilità e definire ancora una volta l’importanza della sinergia istituzionale e collaborazione fattiva tra enti”.

Last modified: Marzo 8, 2024