Dj Aphrodite sbarca al Deposito Pontecorvo

PISA – Il Deposito Pontecorvo presenta direttamente da Londra il famoso DJ APHRODITE sabato 9 Marzo, sul palco del circolo situato in via Carducci a Ghezzano, nell’ambito della Rassegna CROCK, organizzata dall’Associazione Pontecorvo con il sostegno della Fondazione Pisa.

DJ APHRODITE, noto anche come “The Godfather Of Jungle”, è uno dei pionieri del suono Jungle/Drum’n’ Bass e il produttore dell’etichetta Urban Takeover. Conosciuto anche come “The King Of The Beats”, ha contribuito in modo significativo alla definizione degli stili e delle tecniche del genere. La sua carriera ebbe inizio nel 1988 durante la “Summer of Love” inglese e ha continuato a evolversi attraverso l’hardcore e la jungle fino alla drum and bass. Aphrodite gestisce l’etichetta discografica Aphrodite Recordings e ha pubblicato musica su V2 Recordings, oltre che su Urban Takeover.

Il calore della serata sarà accompagnato dal warm-up e dalla chiusura a cura di Massive Night Gang.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 12 €, mentre le prevendite su Dice sono disponibili a 8 € in modalità early bird e a 10€ in modalità intera.

Si ricorda che il Deposito Pontecorvo è un circolo affiliato ad ENTES e l’accesso è consentito solo ai soci muniti di tessera annuale, la cui quota di iscrizione è di 5 €. La tessera può essere ottenuta nei giorni precedenti all’evento o tramite il sito internet del circolo, oppure può essere acquistata direttamente all’ingresso durante la serata.

