Viabilità, da lunedì 28 settembre lavori di manutenzione al sottopasso di viale delle Cascine. Chiusa la corsia in direzione via Aurelia nord fino a venerdì 16 ottobre

PISA – Proseguono, dopo l’intervento in via Gabba, i lavori di manutenzione ai sottopassi cittadini eseguiti dal Comune di Pisa. Per consentire le operazioni nel sottopasso di viale delle Cascine, rimarrà chiusa al traffico e ai pedoni la corsia in uscita da Pisa, con direzione di marcia verso via Aurelia nord, da lunedì 28 settembre a venerdì 16 ottobre.
Il tratto interessato dalla chiusura è quello compreso tra l’attraversamento pedonale in corrispondenza della rotatoria fino al termine delle aiuole, lato via Aurelia nord. Per consentire l’allestimento dell’area di cantiere, dal 28 settembre al 16 ottobre sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in una parte dell’area di sosta sul viale della Cascine (lato ex supermercato).Last modified: Settembre 25, 2026