Written by Settembre 25, 2026 12:52 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Tre nuovi soci dei Lincei legati alla Scuola Sant’Anna: eletti Perata, De Simone e Amato

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PISAPierdomenico Perata, Antonio De Simone e Giuliano Amato sono stati eletti soci dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Le tre nomine rappresentano un riconoscimento anche per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che annovera già tra i soci dell’Accademia Giovanni Dosi e Tullio Padovani.

Perata, professore ordinario di Fisiologia vegetale e rettore della Sant’Anna dal 2013 al 2019, è stato eletto nella categoria di Biochimica e Biologia molecolare della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Le sue ricerche riguardano, in particolare, i meccanismi con cui le piante rispondono alla carenza di ossigeno.

Pierdomenico Perata

Nella stessa classe, per la categoria di Scienze dell’Ingegneria, è stato eletto Antonio De Simone, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all’Istituto di BioRobotica. La sua attività si concentra sulla meccanica teorica e computazionale dei sistemi biologici e dei materiali.

Antonio De Simone

Giuliano Amato, ex allievo del Collegio medico-giuridico e presidente della Scuola Sant’Anna dal 2012 al 2013, è stato eletto nella categoria di Scienze Giuridiche della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Last modified: Settembre 25, 2026
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