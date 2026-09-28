NavigArte torna a Fauglia: cinque venerdì di danza contemporanea

Written by Redazione• 2:09 pm• Fauglia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

FAUGLIA – Cinque appuntamenti, dal 2 al 30 ottobre, porteranno compagnie italiane e internazionali al Teatro Comunale di Fauglia. Torna NavigArte Off, la rassegna di danza contemporanea diretta da Flavia Bucciero. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.

Si parte venerdì 2 ottobre con Noi siamo Caos di CON.COR.D.A./Movimentoinactor, dedicato alle inquietudini del presente, e Il Fuoco del Vesuvio di Movimento Danza. Il 9 ottobre sarà in scena Sei tu? della compagnia MA.LA.CHI.TE, una creazione collettiva sul rapporto tra identità e comunità.

Il 16 ottobre toccherà a Nel segno del Leone di Cinqueminuti e Intercettazioni di Mandala Dance Company. La serata del 23 ottobre riunirà l’olandese Simone Heijloo, l’artista sudafricano Tebby W.T. Ramasike e Borderlinedanza, con una rilettura di Romeo e Giulietta. Chiusura il 30 ottobre con Paysage après la bataille di Naturalis Labor e Controllo di Chille de la balanza.

Al termine degli spettacoli, il Concorso Coreografico NavigArte darà spazio anche a brevi esibizioni delle scuole di danza toscane. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro per gli universitari, 5 euro per gli studenti delle scuole di danza, musica e teatro. Informazioni e prenotazioni su teatrodifauglia.it, via email a info@teatrodifauglia.it o WhatsApp al 375 5615955.

Last modified: Settembre 28, 2026