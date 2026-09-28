Treni, stop tra Empoli e Pisa dal 9 all’11 ottobre: modifiche a Frecce e regionali

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PISA – La circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa sarà sospesa nel fine settimana dal 9 all’11 ottobre per consentire lavori di manutenzione e potenziamento sulla linea Firenze-Pisa. A Putignano, nel Comune di Pisa, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà gli interventi preliminari alla costruzione del sottovia stradale che permetterà di eliminare il passaggio a livello. Sono previsti anche lavori al ponte ferroviario sul fiume Era e ai deviatoi di Pontedera.

Lo stop comporterà cancellazioni, variazioni di orario, deviazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali e a lunga percorrenza. Frecciarossa e Frecciargento sulla relazione Roma-Genova via Firenze Campo Marte potranno essere deviati via Civitavecchia, con tempi di viaggio più lunghi e senza fermata a Roma Tiburtina. Alcuni convogli partiranno in anticipo; ulteriori cancellazioni sono previste anche l’8 e il 12 ottobre.

Modifiche interesseranno inoltre i regionali delle linee Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto e Firenze-Campiglia/Piombino. Per integrare il servizio saranno programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia e Lucca.

Gli orari aggiornati sono disponibili sui canali di acquisto Trenitalia. Prima di partire è possibile consultare la sezione Infomobilità del sito e dell’app, chiamare il numero gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi al personale in stazione.

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Last modified: Settembre 28, 2026