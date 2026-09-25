Pontedera, la doccia fredda dopo la sfilata: 5 milioni spesi, inaugurazione in grande stile… e gli atleti a casa ad aspettare che l’acqua si scaldi

Written by Redazione• 12:58 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pisa.

«Dopo l’inaugurazione attività sospese, servono risposte»

Futuro Nazionale Pisa interviene sulla sospensione delle attività nella nuova struttura natatoria di Pontedera, inaugurata pochi giorni fa. Per il responsabile provinciale Mario Palmieri, la chiusura sta creando difficoltà ad atleti e famiglie non solo della città, ma anche degli altri comuni della Valdera.

«Una struttura costata milioni di euro pubblici non può essere inaugurata in pompa magna e subito dopo lasciare famiglie e sportivi a piedi», afferma Palmieri, criticando la programmazione e la gestione dell’impianto. Secondo Futuro Nazionale, lo stop costringe chi pratica nuoto a riorganizzare gli allenamenti e, in alcuni casi, ad affrontare spostamenti e costi aggiuntivi.

Il movimento chiede agli enti responsabili di chiarire le cause della sospensione e di presentare un piano con tempi verificabili per la riapertura in sicurezza della piscina. «Le famiglie e gli sportivi non possono continuare a pagare il prezzo di inefficienze altrui», conclude Palmieri.

Last modified: Settembre 25, 2026