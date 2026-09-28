Redrunning “corre” in centro: inaugurata in via Ceci la nuova sede dell’attività specializzata per runner e sportivi

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PISA – Dopo quasi dieci anni di attività, Redrunning apre una nuova pagina della propria storia con l’inaugurazione della nuova sede di via Antonio Ceci 7, nel quartiere di San Martino, negli spazi che ospitavano l’ex Nautica Sandroni.

Un trasferimento che rappresenta un’evoluzione importante per un’attività nata nel 2017 dalla passione dell’imprenditore Federico Della Rossa, ex triatleta e atleta di lunga esperienza, che ha trasformato la propria conoscenza del mondo della corsa in un progetto commerciale specializzato. Presenti all’inaugurazione della nuova sede di Redrunning il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, la presidente ConfSport e Pisa Centro di Confcommercio Francesca Bufalini e la referente sindacale Agnese Profeti.

“Il nuovo negozio nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio più ampio e funzionale, mantenendo la specializzazione tecnica che ci ha contraddistinto fin dall’inizio, ma ampliando l’offerta anche verso il mondo del lifestyle e della moda sportiva” racconta il titolare Federico Della Rossa. “Abbiamo iniziato la nostra attività all’interno dell’aeroporto di Pisa per poi trasferirci nel centro città sul Lungarno Galilei e adesso siamo orgogliosi di proseguire la nostra corsa con la nuova sede di via Ceci, dove possiamo contare su un’ampia superficie interna che permette di presentare in modo più completo le collezioni e dedicare maggiore spazio alla consulenza e alla scelta dell’attrezzatura”.

L’offerta comprende “abbigliamento, calzature e accessori per il running, con una proposta pensata sia per chi cerca prodotti tecnici specializzati, sia per chi desidera un abbigliamento sportivo da utilizzare anche nel tempo libero. Un riferimento insomma per il runner esperto e per chiunque viva il movimento e l’attività fisica nella propria quotidianità”.

Più di un terzo del negozio è dedicato a Karhu, marchio finlandese con una storia ultracentenaria nel mondo dello sport e della corsa. “Abbiamo allestito un vero e proprio percorso dedicato alla storia del brand e agli atleti che con queste calzature hanno compiuto grandi imprese sportive ” – spiega Della Rossa .- “parliamo di un marchio che ha avuto un ruolo importante nella storia delle calzature da corsa, con il celebre logo a tre strisce che dopo le Olimpiadi di Helsinki del 1952 venne ceduto ad Adidas”.

Esprime a Federico Della Rossa “i migliori auguri per questo nuovo, emozionante capitolo” il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “L’apertura di una nuova attività e, soprattutto, l’investimento in un progetto commerciale strutturato e innovativo rappresentano un momento importante per il centro storico, in uno degli assi commerciali di riferimento della città come quello di San Martino, un segnale di fiducia che dimostra come passione, esperienza e capacità imprenditoriale possano tradursi in un’attività qualificata capace di evolversi nel tempo”.

L’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa esprime “soddisfazione per questa attività che si allarga e aumenta quelle che sono le offerte dei commercianti e del tessuto imprenditoriale di via San Martino, che si arricchisce di questo prezioso punto di riferimento per gli sportivi del territorio. Da atleta posso dire che è importante avere dei punti di riferimento dove poter acquistare il materiale tecnico e avere un rapporto di fiducia con chi si occupa della vendita al pubblico. Nella città della maratona e della mezza maratona, che portano complessivamente a Pisa oltre 10.000 atleti, sicuramente Red Running per noi rappresenta un un centro di eccellenza per tutti coloro che vogliono correre, dall’amatore fino allo sportivo di alto livello”.

Last modified: Settembre 28, 2026