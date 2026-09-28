Bar in calo, l’allarme di Confesercenti: “Così i quartieri perdono luoghi di incontro”

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PISA – In Italia sono scomparsi oltre 24mila bar tra il 2019 e il 2025, circa undici al giorno. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è la Fiepet Confesercenti della provincia di Pisa, con i presidenti Andrea Franceschi per Pisa e Giacomo Baldini per Valdera, Cuoio e Val di Cecina.

Secondo l’elaborazione dei dati delle Camere di commercio diffusa dall’associazione, le imprese del settore sono passate da 169.839 a 145.766, con una diminuzione del 14,2%. Il calo riguarda tutte le aree del Paese ed è particolarmente marcato nel Centro, dove i bar sono 7.323 in meno rispetto al 2019. Confesercenti stima che la loro scomparsa abbia sottratto 7,2 miliardi di euro alle economie locali in sei anni, tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale.

Tra le cause indicate dall’associazione ci sono l’aumento dei costi di gestione, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e il cambiamento delle abitudini di consumo. «Un bar è un’impresa che crea lavoro e offre un servizio. Ma è anche uno dei luoghi più semplici e accessibili in cui le persone si incontrano», osservano Franceschi e Baldini.

I due presidenti invitano i cittadini a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale contro la desertificazione commerciale. «Difendere le attività di prossimità significa difendere lavoro, servizi e luoghi in cui continuare a incontrarsi».

Last modified: Settembre 28, 2026