Via del Borghetto: al via il nuovo sistema di raccolta con cassonetti informatizzati

PISA – Si amplia ulteriormente la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, un passo significativo verso l’introduzione della tariffazione puntuale.
Dopo le aree di Cep, Gagno, Porta Fiorentina, parte del quartiere di Santa Maria, il centro storico e il litorale, anche la zona di via del Borghetto, finora servita dal porta a porta, passerà al nuovo sistema.
In quest’area saranno installati i cassonetti intelligenti per le cinque frazioni della raccolta differenziata (organico, carta, multimateriale, vetro e indifferenziato), tutti dotati di accesso controllato tramite tessera elettronica.
Attivazione del servizio
Il nuovo sistema sarà attivo dal mese di dicembre e interesserà le utenze di:
- piazza Santa Croce in Fossabanda
- via Cosimo Ridolfi
- via del Borghetto
- via Silvio Luschi
- via Valentino Baldacci
- via San Michele degli Scalzi (dal civico 1 al 35 e dal civico 2 all’8)
- Lungarno Bruno Buozzi (dal civico 1 al 10)
Le utenze coinvolte nel passaggio sono 318, di cui 260 domestiche. Con questa estensione, oltre il 42% delle utenze cittadine sarà servito da cassonetti informatizzati completamente stradali.
Incontro informativo
Per illustrare le modalità del nuovo servizio, le corrette pratiche di conferimento e l’uso della tessera, l’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa organizza un incontro informativo martedì 11 novembre alle ore 17:30, presso l’Aula A0 del Polo didattico di via Giacomo Matteotti 11.
Consegna delle tessere
I cittadini residenti nelle vie interessate potranno ritirare la tessera personale per l’accesso ai cassonetti presso la saletta nell’atrio del Centro Congressi – Polo delle Piagge, in via Giacomo Matteotti 11, nei giorni 11, 12, 13 e 14 novembre, dalle 14:30 alle 18:30.
Le tessere sono già attive per gli utenti regolarmente iscritti alla banca dati Tari. Chi non risultasse ancora iscritto potrà regolarizzare la propria posizione presso gli uffici Sepi Spa. In caso di smarrimento o furto, è possibile richiedere un duplicato contattando il numero verde Geofor 800 959095.
Accesso tramite App
I nuovi cassonetti potranno essere aperti anche tramite smartphone, utilizzando la Sigma Geofor App. Sia con tessera che con app, gli utenti potranno accedere a tutti i contenitori presenti nella zona di via del Borghetto, nel centro storico, oltre che ai Centri di Raccolta e ai Centri Ambientali Mobili del Comune di Pisa.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Novembre 7, 2025