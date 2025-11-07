Intervento sulla rete idrica a La Borra: sospensione dell’erogazione martedì 11 novembre

Written by admin• 1:59 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Acque SpA informa che, a causa di lavori programmati sulla rete idrica nella frazione de La Borra, nel comune di Pontedera, martedì 11 novembre dalle ore 8.30 alle 16 sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle vie del Crocicchio, Girasoli e Statale 439 (nel tratto compreso tra le vie del Crocicchio e Vecchia di Pontedera).

Durante lo stesso orario, potranno inoltre verificarsi calo di pressione e disservizi nel resto dell’abitato di La Borra.

Al ripristino del servizio potranno manifestarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a mercoledì 12 novembre, con le medesime modalità operative.

Acque si scusa per i possibili disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

