Via Benedetto Croce diventa area pedonale negli orari di ingresso e uscita da scuola

PISA – A partire da lunedì 15 settembre, data di inizio dell’anno scolastico, via Benedetto Croce sarà interessata da una nuova area pedonale urbana sperimentale, con limitazioni al traffico veicolare negli orari di entrata e uscita dalle scuole.



Lo stabilisce un’ordinanza della Polizia Municipale di Pisa, pubblicata oggi e valida dal 15 al 30 settembre.

La chiusura parziale della strada sarà in vigore dal lunedì al sabato:

dalle 7:30 alle 8:30 (entrata)

(entrata) dalle 12:30 alle 13:30 (uscita).

Durante queste fasce orarie, la circolazione sarà vietata ai veicoli privati, salvo deroghe per: biciclette, ciclomotori e motocicli, residenti in via Croce, autorizzati ZTL Sud, forze di polizia, mezzi di soccorso, veicoli al servizio di persone disabili, trasporto pubblico, taxi, mezzi per la raccolta rifiuti e veicoli di titolari e dipendenti delle attività economiche della via.

L’ordinanza introduce anche:

l’inversione del senso di marcia nel braccetto sud di piazza Guerrazzi, dal civico 1 al civico 19, con direzione consentita via B. Croce → piazza F.D. Guerrazzi ;

nel braccetto sud di piazza Guerrazzi, dal civico 1 al civico 19, con direzione consentita ; la creazione di stalli “Kiss & Drive” in piazza Guerrazzi, sia dal civico 1 al 19 che lungo lo spartitraffico, destinati esclusivamente alla salita e discesa degli studenti. Il tempo massimo di sosta consentito sarà di 10 minuti e gli stalli saranno attivi negli stessi orari dell’area pedonale.

Durante l’intero periodo di sperimentazione, la Polizia Municipale presidierà l’area per garantire il corretto svolgimento delle nuove regole, agevolare la viabilità e fornire informazioni ai cittadini.

