Via al programma delle letture Hula Hoop

Written by Redazione• 11:41 am• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Sono partite martedì 16 giugno e avranno il secondo appuntamento già giovedì 18 giugno, le letture Hula Hoop della biblioteca comunale Giovanni Gronchi. Si tratta di storie all’aria aperta, pensate per i bambini tra i 4 e gli 8 anni.

L’edizione 2026 ritorna nel solco del buon successo di partecipazione avuto negli anni scorsi, facendo base su tre luoghi: il patio della Gronchi, il battello fluviale e piazza Vittime dei lager. Cinque gli appuntamenti a giugno, ogni martedì e giovedì, altrettanti a luglio, sempre di martedì e giovedì fino a metà mese. Il programma si completa poi con due iniziative a settembre ( il calendario completo è nella locandina allegata ) per un totale di 12 letture.

Nello specifico, a giugno, i giorni 18, 23 e 30 avranno come location la Gronchi e il 25 il battello. A luglio doppio appuntamento, il 2 e il 9, nel piazzale Vittime dei lager, il 7 e il 14 nelle aree della biblioteca e il 16 sulle acque dell’Arno. Gli appuntamenti riprenderanno poi a settembre, il giorno 8, nel patio della biblio Gronchi per chiudere il 10 con il battello sull’Arno.

Gli orari sono sempre standard: le 18,30 per gli incontri negli spazi esterni della Gronchi e in piazza Vittime dei lager (ingresso libero) e le 18,00 per gli eventi in battello (in questo caso è necessario prenotare). “Edizione numero sette in continuità e nel percorso di Pontedera Città che legge – dice l’assessore comunale alla cultura Francesco Mori – E inoltre, con iniziative all’aria aperta, che permettono al bambino di sperimentare e incrementare le proprie capacità immaginative. E proprio in questa logica viene proposto anche un itinerario davvero particolare, come quello fluviale, che permette di conoscere la città da un punto di vista diverso”.

Last modified: Giugno 17, 2026