Written by Giugno 17, 2026 11:09 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Danza, musica e nuove tecnologie protagoniste a Pisa

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PISA – Un dialogo tra arti performative e tecnologie digitali, dove il corpo diventa strumento creativo e il movimento genera nuovi paesaggi sonori e visivi. La IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro, rassegna promossa dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Movimentoinactor Teatrodanza con la direzione artistica di Flavia Bucciero, propone il 20 e 21 giugno ai Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac due appuntamenti speciali guidati dalla pianista, compositrice e ricercatrice Giusy Caruso, figura di riferimento internazionale nella ricerca artistica tra musica, performance e nuove tecnologie.

Il primo appuntamento è “Mirroring Creative Lab”, laboratorio intensivo in programma sabato 20 giugno dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e domenica 21 giugno dalle ore 10.00 alle 13.00. Pensato per performer, danzatori, musicisti e artisti interessati ai linguaggi della contemporaneità, il laboratorio prende forma attraverso il Mirroring Creative Lab, un percorso dedicato all’analisi della performance e del processo creativo come strumenti di ricerca artistica. Al centro del lavoro vi sono la presenza scenica, l’incontro tra corpi nello spazio performativo, la relazione tra suono e gesto e l’utilizzo di tecnologie innovative per la sonificazione del movimento. Un’occasione per sperimentare nuove modalità di creazione e di percezione, in cui la dimensione fisica e quella digitale si intrecciano costantemente. Il percorso culminerà domenica 21 giugno alle ore 20.00 con “Encounters: il corpo digitale”, restituzione performativa e co-creazione finale realizzata insieme ai partecipanti del laboratorio, inserita nel programma della Festa della Musica. In scena Giusy Caruso al pianoforte e sensori MYO interpreterà musiche di Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Jacques Charpentier, Giacinto Scelsi, Giusy Caruso e Atau Tanaka, accompagnando il pubblico in un’esperienza immersiva in cui il corpo non è più soltanto materia, ma interfaccia.

Gesti, movimenti e presenza scenica diventano generatori di suoni, immagini e ambienti virtuali, in un dialogo continuo tra dimensione umana e spazio digitale. La performance esplora così nuove forme di relazione tra tecnologia e sensibilità artistica, aprendo una riflessione sul modo in cui i linguaggi contemporanei stanno trasformando la pratica performativa.  Il lavoro che Giusy Caruso svilupperà a Pisa rappresenta inoltre una significativa anticipazione del percorso che la vedrà protagonista, a partire dal 22 giugno, all’interno di ImpACT – PerCorso Coreutico Inclusivo, progetto promosso da Versiliadanza e Consorzio Coreografi d’Autore – Impresa Sociale e sostenuto dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021-2027 nell’ambito di Giovanisì, progetto che proprio a Pisa entra nella sua fase clou e che qui si svilupperà fino al 4 luglio con un’intensa attività formativa e diverse restituzioni al pubblico. Caruso sarà infatti tra i docenti del quarto modulo formativo del progetto, dedicato all’interazione tra danza, musica, arti visive e nuove tecnologie. ImpACT nasce con l’obiettivo di costruire un modello innovativo e inclusivo di alta formazione nelle arti performative, rivolto a giovani artiste e artisti con e senza disabilità, valorizzando la diversità come risorsa creativa e promuovendo percorsi professionali fondati sull’accessibilità, sulla sperimentazione e sulla qualità artistica. Con questi appuntamenti, Primavera di Danza Musica Teatro conferma la propria attenzione verso la ricerca interdisciplinare e la sperimentazione dei linguaggi della scena contemporanea, offrendo al pubblico esperienze capaci di mettere in relazione arte, innovazione e partecipazione.

Biglietti

“Encounters: il corpo digitale” €8 intero – €6 ridotto

Laboratorio “Mirroring Creative Lab”: €20

Info e prenotazioni:
WhatsApp: +39 342 0787727

Last modified: Giugno 17, 2026
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