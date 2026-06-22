Carcere Don Bosco, sopralluogo di Petrucci, Orlanza e Barsantini: “Più tutele per la Polizia Penitenziaria”

Written by Redazione• 2:18 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, insieme ai consiglieri comunali pisani di FdI Alessandra Orlanza (Vicepresidente del Consiglio Comunale) e Stefano Barsantini.

Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, insieme ai consiglieri comunali pisani di FdI Alessandra Orlanza, vicepresidente del Consiglio comunale, e Stefano Barsantini, entrambi membri della Commissione Politiche sociali e sanitarie del Comune di Pisa, hanno effettuato un sopralluogo presso la Casa circondariale Don Bosco di Pisa.

“Siamo venuti a esprimere la nostra più ferma e convinta solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, con i quali abbiamo avuto un lungo e proficuo incontro a conclusione della visita”, dichiara Petrucci.

Secondo il consigliere regionale, il personale in servizio all’interno della struttura ha bisogno di maggiore attenzione e di tutele concrete da parte delle istituzioni.

“È evidente – prosegue – che chi lavora quotidianamente in questa struttura deve essere messo nelle condizioni di operare in sicurezza. Il carcere di Pisa sconta tantissimi problemi, ma il dato che balza immediatamente agli occhi è l’altissima percentuale di detenuti con patologie psichiatriche: parliamo di circa 50 soggetti su un totale di 300 detenuti”.

Per Petrucci si tratta di una criticità che incide sulla gestione complessiva della struttura.

“Una presenza così massiccia, che sfiora il 15%, rappresenta un problema enorme – sottolinea –. Lo è per la gestione del paziente stesso, lo è per gli altri detenuti e, soprattutto, diventa un rischio grave per l’incolumità della Polizia Penitenziaria, costretta a subire continui e pericolosi episodi di violenza, l’ultimo dei quali si è verificato proprio di recente”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale richiama quindi il tema delle REMS, le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza.

“Le REMS, nate in alternativa ai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, non rappresentano oggi una soluzione sufficiente, perché i posti letto a disposizione sono del tutto inadeguati. La Regione Toscana deve intervenire immediatamente: una risposta concreta può essere il raddoppio dei posti letto nella struttura di Volterra”.

Petrucci pone poi l’attenzione anche sulla presenza di detenuti stranieri.

“Il Don Bosco registra una percentuale molto alta di detenuti stranieri, circa il 60% – afferma –. Un dato che dimostra come sia ormai non più rinviabile la realizzazione di un CPR in Toscana. Chi delinque deve andare via dall’Italia e dall’Europa. Non comprendiamo i no categorici della sinistra toscana, tanto più dopo che anche l’Unione Europea sta andando in questa direzione, con l’approvazione del nuovo regolamento rimpatri”.

A intervenire sono anche i consiglieri comunali Stefano Barsantini e Alessandra Orlanza.

“Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria – dichiarano – sono esposti quotidianamente a un rischio altissimo. Un rischio che scelgono di correre non solo per adempiere al proprio dovere, ma per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini e, in particolare, degli stessi detenuti affidati alla loro custodia”.

Barsantini e Orlanza sottolineano le condizioni difficili in cui opera il personale.

“Lavorano in una situazione di costante emergenza e di sottorganico – proseguono – eppure continuano a mantenere fermo il fronte della legalità dello Stato”.

Il sopralluogo, spiegano i due consiglieri comunali, ha rappresentato anche un momento di confronto operativo.

“L’incontro che abbiamo avuto questa mattina all’interno della casa circondariale è stato un importante momento di ascolto. Ne sono scaturiti suggerimenti concreti, proposte strutturate e linee d’azione che porteremo immediatamente sui tavoli istituzionali”.

Last modified: Giugno 22, 2026