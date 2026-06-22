ImpACT entra nel vivo a Pisa: danza, tecnologie e inclusione al centro del percorso formativo

Written by Redazione• 2:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Entra nel vivo a Pisa ImpACT – PerCorso Coreutico Inclusivo, il progetto di alta formazione nelle arti performative promosso da Versiliadanza e Consorzio Coreografi d’Autore – Impresa Sociale, vincitore del bando FSE+ Toscana 2021-2027 nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Da lunedì 22 a sabato 27 giugno gli spazi di residenza di Con.Cor.D.A. a Pisa, presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte, ospiteranno il quarto modulo formativo del percorso, dedicato all’interazione tra danza, musica, arti visive e nuove tecnologie.

Si tratta di un momento centrale del progetto, che coinvolge giovani artiste e artisti con e senza disabilità provenienti da percorsi professionali nell’ambito delle arti performative. A guidare il modulo saranno la pianista, compositrice e ricercatrice Giusy Caruso, la performer e coreografa Cora Gasparotti e il sound designer e sviluppatore creativo Leonardo Giardi.

Il percorso offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare nuove modalità di creazione e composizione attraverso strumenti digitali, ambienti interattivi, pratiche performative interdisciplinari e sperimentazioni legate al rapporto tra corpo, suono, immagine e tecnologie emergenti.

Particolare attenzione sarà dedicata alle potenzialità offerte dal metaverso e dagli ambienti digitali immersivi come strumenti di innovazione artistica, accessibilità e ampliamento delle possibilità espressive. L’obiettivo è fornire competenze avanzate e strumenti concreti per sviluppare linguaggi contemporanei capaci di integrare ricerca artistica, inclusione e innovazione tecnologica.

Il progetto proseguirà sempre a Teatri di Danza e delle Arti a Pisa con il quinto e ultimo modulo, dedicato alla danza e alla performance nei contesti di comunità fragili. Dal 29 giugno al 4 luglio il corso sarà condotto da Flavia Bucciero, con la collaborazione di Iolanda Del Vecchio e Leila Ghiabbi.

Sono previste diverse restituzioni pubbliche, che vedranno protagonisti gli allievi del corso. Tra gli appuntamenti in programma, giovedì 3 luglio alle ore 17 al Chiostro del Museo di San Matteo a Pisa e venerdì 4 luglio alle ore 18 a Fauglia. Il modulo proseguirà poi con ulteriori performance a Buti e al Museo Stefano Bardini di Firenze fino al 10 luglio.

ImpACT nasce con la volontà di promuovere un cambiamento significativo nel panorama della formazione artistica italiana, contribuendo a colmare il divario che ancora limita l’accesso all’alta formazione professionale di artiste e artisti con disabilità.

Il progetto valorizza la diversità come risorsa creativa e propone un modello formativo inclusivo, accessibile e altamente professionalizzante, fondato sulla qualità artistica, sulla sperimentazione e sulle pari opportunità. Il percorso coinvolge un gruppo selezionato di giovani tra i 18 e i 35 anni, con e senza disabilità, favorendo convivenza, collaborazione e scambio quotidiano come elementi essenziali dell’esperienza formativa.

Attraverso un articolato programma di residenze, attività laboratoriali e momenti di confronto con il pubblico, ImpACT mira a costruire un modello replicabile e sostenibile per la formazione inclusiva nelle arti performative, capace di diventare un riferimento a livello nazionale ed europeo.

La tappa pisana rappresenta uno dei momenti più innovativi dell’intero percorso, ponendo al centro la relazione tra creatività, tecnologia e accessibilità. Un’occasione per sperimentare nuovi linguaggi della scena contemporanea e immaginare forme artistiche sempre più aperte, partecipative e inclusive.

Last modified: Giugno 22, 2026