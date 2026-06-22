Corsi OSS 2026/2027, pubblicati gli avvisi: 30 posti a Pontedera sia per il percorso da 1000 ore che per quello abbreviato

Written by Redazione• 2:46 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario – OSS per l’anno formativo 2026/2027.

Per il territorio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest l’offerta formativa prevede fino a 180 posti per il cosiddetto “Percorso 1000 ore” e fino a 120 posti per il “Percorso abbreviato”, riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale.

Particolare rilievo per Pontedera, dove sono previsti 30 posti per il Percorso 1000 ore e 30 posti per il Percorso abbreviato.

La domanda di partecipazione per il Percorso 1000 ore, che prevede corsi nei poli didattici di Massa, Pontedera, Viareggio, Lucca e Livorno, dovrà essere presentata entro le ore 12 del 14 settembre 2026. I posti disponibili sono così distribuiti: 30 a Massa, 30 a Pontedera, 30 a Viareggio, 30 a Lucca e 60 a Livorno.

Stessa scadenza anche per il Percorso abbreviato: le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 14 settembre 2026. I corsi si svolgeranno nei poli didattici della Valle del Serchio, Massa, Pontedera e Livorno/Piombino, con 30 posti per ciascuna sede o area. Anche in questo caso Pontedera dispone di 30 posti.

Per le sedi di Livorno e Piombino è previsto un unico corso OSS con un numero massimo di 30 partecipanti. Il corso sarà attivato soltanto se almeno un terzo degli iscritti proverrà dalle zone di Livorno e Piombino, compresi i comuni limitrofi.

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito di Estar.

Per chiarimenti e informazioni sulle modalità di presentazione della domanda online si invita a utilizzare prioritariamente la chat dedicata, cliccando sull’icona blu presente in basso a destra nella pagina di registrazione. In alternativa è possibile richiedere supporto scrivendo all’indirizzo ufficio.concorsi@estar.toscana.it.

Sul sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nella sezione “Come fare per/Accedere ai corsi OSS”, è inoltre disponibile il Vademecum OSS, utile per ottenere informazioni generali sulle modalità di svolgimento dei corsi dal punto di vista didattico e organizzativo.

Per informazioni di carattere amministrativo sulla domanda e sul corso è possibile scrivere all’indirizzo corsioss@uslnordovest.toscana.it.

Last modified: Giugno 22, 2026