Oscar Green, ultimi giorni per candidarsi: Coldiretti Pisa cerca le storie dei giovani agricoltori under 40

Written by Redazione• 3:29 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Pisa punta all’Oscar Green di Coldiretti. Sono gli ultimi giorni per partecipare al premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa e dedicato alle imprese agricole e alle start up under 40 capaci di generare innovazione, occupazione e sviluppo nei territori.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Giovani Oggi”, prevede quattro categorie di concorso: Campagna Amica, Impresa Digitale e Sostenibile, Coltiviamo Insieme e +Impresa. A queste si aggiungono due premi speciali nazionali: “Agri-Influencer” e “Scuole di oggi, agricoltori del domani”.

A ricordare l’imminente scadenza è Coldiretti Pisa, che punta a scovare e valorizzare nuove storie imprenditoriali nate e cresciute nelle campagne pisane.

Il numero di potenziali candidati, in provincia di Pisa, è molto alto: oltre 250. Tanti sono infatti i giovani alla guida di un’azienda agricola, da chi ha raccolto il testimone dell’attività familiare a chi ha scelto l’agricoltura come percorso di prima generazione. Una presenza che conferma il ruolo delle nuove generazioni come motore di crescita e innovazione per il settore agroalimentare regionale.

“I giovani rappresentano il presente economico e sociale del nostro Paese”, spiega Coldiretti Pisa, sottolineando come Oscar Green voglia valorizzare “la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità”.

Secondo Coldiretti, la nascita di numerose nuove aziende agricole negli ultimi anni, anche grazie ai premi di primo insediamento, amplia il numero di esperienze da candidare. “Una spinta – aggiunge l’associazione – arriva anche dall’ultimo bando regionale, destinato a imprimere una forte accelerazione al ricambio generazionale nella nostra provincia”.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 29 giugno 2026 attraverso il portale nazionale di Coldiretti Giovani Impresa o rivolgendosi agli uffici territoriali di Coldiretti.

Per informazioni è possibile consultare il sito https://pisa.coldiretti.it/, la pagina Facebook @coldirettipisalivorno, il profilo Instagram @Coldiretti_Toscana, l’account X @coldirettitosca, il canale YouTube “Coldiretti Toscana” e il canale Telegram “coldirettitoscana”.

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Last modified: Giugno 22, 2026