Festival delle Colline Geotermiche, tra Pomarance e Monteverdi tre appuntamenti con Pilar Ternera, Valentina Dal Mas e Oscar De Summa

Written by Redazione• 3:03 pm• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

POMARANCE- Prosegue il Festival delle Colline Geotermiche con tre nuovi appuntamenti tra Pomarance e Monteverdi Marittimo. In programma, giovedì 25 giugno, la prima nazionale di “Disastri. Ovvero quel che resta” della compagnia Pilar Ternera – A.D.D.A. e lo spettacolo “Luisa” di Valentina Dal Mas, vincitore del Premio Scenario Periferie 2023. Venerdì 26 giugno sarà invece la volta di Oscar De Summa, in anteprima nazionale a Monteverdi Marittimo con “Passato Remoto”.

Il primo appuntamento è per giovedì 25 giugno, alle ore 19, al Teatro De Larderel di Pomarance, con “Disastri. Ovvero quel che resta”, nuova produzione di Pilar Ternera – Compagnia A.D.D.A., presentata in prima nazionale. Lo spettacolo vede in scena Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e Matteo Ceccantini, con drammaturgia di Francesco Cortoni, Leonardo Ceccanti e Matteo Ceccantini e regia di Francesco Cortoni.

“Disastri” non è uno spettacolo sulla fine, ma sulla vita dopo la fine delle certezze. Indaga ciò che resta dopo un crollo sociale, economico, ecologico o esistenziale, interrogandosi su ciò che scegliamo di trasmettere a chi verrà dopo di noi. La scena si costruisce attraverso frammenti, immagini e voci, in una struttura stratificata che restituisce il caos del presente e le sue contraddizioni.

Sempre giovedì 25 giugno, alle ore 21.30, in piazza Cavour a Pomarance, spazio a “Luisa”, spettacolo di e con Valentina Dal Mas, prodotto da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno di Scenario ETS e Teatro Due Mondi. Il lavoro, vincitore del Premio Scenario Periferie 2023, nasce dall’incontro con una donna fragile di nome Luisa e diventa un racconto poetico sulla fragilità, sulla resistenza e sulla ricerca di sé.

Luisa cuce se stessa all’aria che la circonda per non sfilacciarsi lontana dal mondo. Attraversa i confini della sua “Terra Promessa” e incarna una fragilità combattiva, capace di guidare una comunità di sfumature umane sempre mutevoli e dissonanti. Non sventola la bandiera di una nazione, ma issa con disincanto la sua rosa.

Venerdì 26 giugno, alle ore 21.30, in piazza della Chiesa a Monteverdi Marittimo, Oscar De Summa presenterà in anteprima nazionale “Passato Remoto”, produzione della Fondazione Teatro Metastasio di Prato. Il monologo, scritto e interpretato dallo stesso De Summa, con musiche di Davide Fasulo, intreccia autobiografia, racconto performativo e riflessione sul tempo e sulla memoria.

Il punto di partenza è un incidente avvenuto a diciotto anni, una frattura che interrompe la continuità della vita e modifica lo sguardo. Da quel trauma nasce una narrazione che si espande oltre il ricordo individuale, facendo affiorare immagini arcaiche, figure di lutto, gesti antichi e memorie di un altro tempo. Il racconto attraversa piani temporali diversi, alternando intensità drammatica e sfumature ironiche.

Informazioni sul programma del Festival delle Colline Geotermiche sono disponibili sul sito www.officinepapage.it.

Last modified: Giugno 22, 2026