Vespri d’Organo in Cattedrale, chiusura con il maestro László Fassang nel Duomo di Pisa

Written by Redazione• 12:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si conclude sabato 30 maggio alle ore 17 nel Duomo di Pisa la terza edizione di “Vespri d’Organo in Cattedrale”, la rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano che unisce musica sacra e riflessione spirituale nella cornice della Cattedrale pisana.

A chiudere il ciclo, che quest’anno ha registrato una partecipazione crescente con oltre quattrocento spettatori nei concerti più seguiti, sarà l’organista ungherese László Fassang, tra i più apprezzati interpreti internazionali della scena contemporanea.

Il concerto proporrà un percorso nella letteratura organistica dal Barocco ai giorni nostri, con musiche di Johann Sebastian Bach, César Franck, Louis Vierne e Olivier Messiaen, accanto a composizioni contemporanee e improvvisazioni dello stesso Fassang. In programma anche Rubik’s Cube del compositore ungherese Zsigmond Szathmáry, ispirato al celebre cubo ideato da Ernő Rubik.

Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà introdotto da una riflessione spirituale di monsignor Severino Dianich, in una formula che intreccia ascolto musicale e meditazione.

László Fassang è organista residente al Palazzo delle Arti di Budapest, docente all’Accademia Franz Liszt e al Conservatorio di Parigi, oltre che vincitore del Grand Prix d’Interprétation al Concorso di Chartres nel 2004. La sua attività artistica spazia dalla musica organistica classica al jazz e all’improvvisazione.

Con questo appuntamento si chiude un’edizione che ha ospitato artisti internazionali come Jan Liebermann, Ferruccio Bartoletti, Antonio Galanti e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, confermando il crescente successo della rassegna nel panorama culturale cittadino e internazionale.

Last modified: Maggio 25, 2026