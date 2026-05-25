Crisi moda e pelle nel distretto pisano: oltre 800 lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali

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PISA – Aumento dei costi energetici, rallentamento degli ordinativi e forte incertezza sulle commesse future. Nel distretto pelle-moda della provincia di Pisa non si intravedono segnali di ripresa e cresce la preoccupazione per una crisi che continua a pesare su imprese, occupazione e redditi.

È il quadro emerso dopo sei mesi di attività della Commissione Bilaterale Provinciale FSBA di Pisa, organismo che supporta le imprese artigiane nell’accesso agli ammortizzatori sociali.

Dal 1° luglio 2025 al 30 gennaio 2026 sono state 101 le aziende che hanno fatto ricorso alla Commissione, coinvolgendo complessivamente 819 lavoratrici e lavoratori e generando 145 accessi complessivi. Il comparto più colpito è quello della moda, che rappresenta oltre il 75% delle imprese coinvolte, con 46 aziende del settore calzaturiero e 26 della pelletteria.

A preoccupare è soprattutto il carattere strutturale della crisi: 34 aziende sono tornate più volte davanti alla Commissione nel corso del semestre, in alcuni casi fino a quattro volte. Nonostante questo, nessuna delle imprese che ha presentato richieste reiterate ha ridotto il personale, segnale dello sforzo compiuto per mantenere i livelli occupazionali.

Il quadro riguarda in particolare il Comprensorio del Cuoio, da Santa Croce sull’Arno a Castelfranco di Sotto, da Montopoli a Santa Maria a Monte e San Miniato, uno dei principali poli manifatturieri del Made in Italy legato alle produzioni per l’alta moda.

Tra le principali criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali e datoriali figurano:

margini compressi dalla grande committenza,

costi energetici ancora elevati,

rallentamento della domanda internazionale,

difficoltà di accesso agli investimenti.

Secondo i dati IRPET, nel 2023 la Toscana ha registrato un calo del valore aggiunto del comparto moda pari all’11,7%, il peggior dato a livello nazionale.

Per questo CGIL, CISL, UIL, CNA, Confartigianato e Casartigiani chiedono un intervento coordinato a livello regionale e nazionale. Tra le priorità indicate: rafforzamento della governance di filiera, confronto con i grandi brand del lusso, revisione dei bandi regionali per renderli accessibili alle piccole imprese, sostegno alle aggregazioni aziendali, investimenti su innovazione, formazione e riduzione dei costi energetici.

«Quello che emerge è il segnale di una crisi che non può più essere considerata temporanea», sottolinea il segretario generale della CGIL Pisa Alessandro Gasparri, mentre la CISL parla di una crisi “strutturale” che richiede un ripensamento del modello produttivo. Forte preoccupazione viene espressa anche dalla UIL per la saturazione degli ammortizzatori sociali e la dipendenza dei terzisti dalle commesse dell’alta moda.

Anche le associazioni datoriali chiedono risposte immediate. «La crisi non può essere affrontata esclusivamente a livello locale», afferma il presidente territoriale CNA Pisa Francesco Oppedisano, mentre Confartigianato evidenzia la necessità di aprire un confronto con i grandi committenti e favorire reti d’impresa tra le PMI del settore.

Last modified: Maggio 25, 2026