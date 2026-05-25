Written by Maggio 25, 2026 11:36 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Al Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa un pomeriggio tra scienza, musica e divulgazione

HomePisa, Cultura, Eventi/SpettacoloAl Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa un pomeriggio tra scienza, musica e divulgazione

PISAGiovedì 28 maggio il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo, ospiterà “Storie e Futuri di Fisica”, un pomeriggio dedicato alla divulgazione scientifica tra ricerca, astronomia, musica, giochi interattivi e spettacolo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la sezione pisana dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), punta ad avvicinare il pubblico ai temi della fisica attraverso linguaggi diversi e attività aperte a cittadini, studenti e famiglie.

Il programma prenderà il via alle ore 15 con “Ascoltare il cielo con PULSAR”, incontro dedicato al radiotelescopio del Dipartimento di Fisica guidato da Massimiliano Razzano, docente dell’Ateneo e ricercatore INFN, per esplorare le tecnologie che permettono di captare i segnali provenienti dall’universo.

Alle 16.15, nell’Aula Magna Fratelli Pontecorvo, spazio a “La Fisica della Musica”, dialogo tra Isidoro Ferrante e Marco Sozzi dedicato ai rapporti tra fenomeni fisici, suono e armonia.

Il momento centrale della giornata sarà alle 17.30 con la tavola rotonda “Storie e Futuri di Fisica”, coordinata da Marilù Chiofalo del Dipartimento di Fisica e INFN Pisa. Interverranno Marilena Longobardi, divulgatrice scientifica e componente del board della American Physical Society, Stefano Sandrelli, divulgatore scientifico e dirigente INAF, e Guido Tonelli, professore emerito dell’Università di Pisa e tra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al CERN.

Nel corso del pomeriggio saranno inoltre proposte attività interattive e laboratori. Nella Sala Galilei sarà allestita “HEPscape”, escape room realizzata in collaborazione con INFN, mentre la Ludoteca Scientifica ospiterà giochi e attività curate dal Museo degli Strumenti di Fisica, tra cui “INFN Game” e “Mission Medical Physics”, dedicate alla fisica delle particelle e alle applicazioni mediche della disciplina.

La giornata si concluderà alle 19.30 con un flashmob di Première Progetto Danza.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di incontro tra ricerca scientifica e cittadinanza, mostrando come la fisica possa essere raccontata anche attraverso esperienze creative, partecipative e multidisciplinari.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Maggio 25, 2026
Previous Story
Dall’Università di Pisa un progetto per scoprire come venivano assemblate le sculture dell’antica Roma
Next Story
Vespri d’Organo in Cattedrale, chiusura con il maestro László Fassang nel Duomo di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti