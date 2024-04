Verso la chiusura di Agrifiera tra robotica e torte co’ bischeri

Scritto da admin• 7:31 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTASSERCHIO – La 114ª edizione dell’Agrifiera si sta avviando alla chiusura e c’è grande attesa per gli ultimi due giorni del 30 aprile e 1° maggio.

Martedì 30 aprile, alle ore 10, l’iniziativa di “Aspettando il festival della Robotica – Robotica e agricoltura: quale futuro è già disponibile adesso?”, intervengono la dottoressa Carolina Fabbri e l’ingegnere Alfredo Argiolas di Yanmar R&D Euerope e il professor Daniele Sarri del dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’università di Firenze; seguirà dimostrazione con macchine autonome. Tra gli eventi di martedì, alle ore 18.30-20, si segnala l’esibizione del coro della scuola Fermi di Pontasserchio.

Tante iniziative anche per la Festa dei lavoratori, ultimo giorno di fiera. Sono ancora aperte le iscrizioni per il “Concorso per la migliore Torta co’ bischeri”, con l’attesa finale prevista il 1° maggio. Si possono effettuare le sottoscrizioni presso lo stand del Comune, accanto all’Area istituzionale, riempiendo l’apposito modulo con annesso regolamento. Possibile iscriversi fino alla mattina del 1° maggio quando si dovranno consegnare le torte (ne basta una bella fetta) dalle ore 11 alle 13sempre presso lo stand comunale. La giuria, composta da tre cuoche di Geste, valuterà le torte nel primo pomeriggio e alle ore 17 verrà la proclamazione di chi vincerà la competizione, che riceverà in premio un cesto di prodotti del territorio presso lo Spazio dibattiti.

Proseguono gli eventi e le attrazioni per grandi e piccini nelle aree AgriDog, AgriHorse, AgriDance e all’arena centrale. E ovviamente i tanti prodotti nelle aree espositive (buona parte delle quali al coperto). Per quanto riguarda lo stand del dipartimento di Sucre (Colombia) sarà nuovamente fruibile il 1° maggio.

Si comunica inoltre che il giorno 1° maggio torna il servizio bus navetta messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per raggiungere Agrifiera (l’evento si svolge con orario 10:00-20:00).

I punti di salita/discesa sono i seguenti:

– a San Giuliano Terme: via Pietro Verri a San Giuliano Terme (pensilina bus in prossimità delle Poste) – Pontasserchio, parco della Pace “Tiziano Terzani” davanti all’ingresso Agrifiera

– a Pisa: parcheggio scambiatore via Pietrasantina (pensilina bus Autolinee Toscana) – Pontasserchio, via Sant’Antonio davanti alle scuole medie.

MARTEDÌ 30 Aprile



Sala Convegni

ore 10.00: Aspettando il festival della Robotica “Robotica e agricoltura: quale futuro è già disponibile adesso?” intervengono Dott.ssa Carolina Fabbri, Ing. Alfredo Argiolas – YANMAR R&D EUROPE, Prof. Daniele Sarri – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze.

A seguire dimostrazione con macchine autonome

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

A seguire: prova di rally-o e play day (scopri il gioco adatto al tuo cane) dalle 11.00 alle 18.00

Area AgriHorse

ore 10.00-12.30: Battesimo della sella a cavallo del Centro Ippico Icaro Blu e Giri pony dell’ASD In Battaglino

ore 15:30 circa: Giro pony e cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Icaro Blu

Arena centrale

Ore 11: Dimostrazione ANIMANTIA con Elena Bajona

Movimentazione cavalli

ore 14.30-18.00: Prove di dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

– I Butteri di Aria di Maremma

– Centro Ippico In Battaglino ASD

– Spettacolo “LUNA” a cura del Centro Ippico Horse on the road Animantia

– ASD Il Patio

– ASD Icaro Blu

Spazio AgriArena

ore 18.30-20.00: Esibizione del Coro della scuola Enrico Fermi di Pontasserchio

MERCOLEDÌ 1° maggio, Festa dei lavoratori



Sala Convegni

ore 17.00-19.00: Premiazione Concorso torta co’ bischeri con la presenza della vicesindaca Lucia Scatena

Area AgriHorse

ore 10.00-12.30: Battesimo della sella a cavallo del Centro Ippico Icaro Blu e Giri pony dell’ASD In Battaglino

ore 15:30 circa: Giro pony a cura dell’ASD In Battaglino e battesimo della sella a cavallo a cura del Centro Ippico Icaro Blu

Arena centrale

ore 10.00: DIMOSTRAZIONE ANIMANTIA CON ELENA BAJONA

ore 11:00: FINALE 2° Gimkana Senior

ore 14.30-18.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

– Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD

– Dimostrazione ANIMANTIA con Elena Bajona

– I Butteri di Aria di Maremma

– Volteggio con il Centro Ippico Icaro Blu

– Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino

– Giochi equestri: La quintana

– Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani

– Gruppo equestre No artri de cavalli

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

ore 16.30: Arena centrale: esibizione di obbedienza in gruppo e di gioco Campo delle emozioni e ASD Nose Academy

Area AgriDance

ore 10.00-12.30: Apertura Linea Dance” a cura della ASD Western Soul

ore 14.00-19.00: Country Line Dance

Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437

