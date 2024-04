Serie BKT. La presentazione della terz’ultima giornata di campionato

Scritto da admin• 8:16 am• Pisa SC

PISA – A tre giornate dalla conclusione della Regular Season il Torneo Cadetto si regala il “B Day” con il turno infrasettimanale in programma l’1 maggio 2024 con tutti e dieci gli incontri a disputarsi secondo il calendario della Massima Serie, ovvero con l’anticipo delle ore 12:30 Cremonese-Pisa, per poi proseguire con 5 gare alle ore 15:00 e quindi concludersi con le restanti 4 alle ore 18 con la possibilità, al termine, di poter festeggiare la Promozione in A da parte della Capolista Parma, a cui serve ottenere un risultato migliore (vittoria rispetto a pareggio, ma anche pari a fronte di sconfitta) del Venezia, attualmente terzo in Classifica.

di Giovanni Manenti

Il “Lunch Match”, per dirlo all’inglese, oppone allo “Zini” una Cremonese – che nelle ultime quattro giornate ha raggranellato appena 4 punti, così da scivolare dalla seconda alla quarta posizione, mettendo altresì a rischio anche quest’ultima possibilità con i soli tre punti di margine sul Catanzaro – ad un Pisaviceversa rigenerato dalle ultime prestazioni e che non ha ancora perso le speranze di raggiungere la Zona Playoff, per una sfida che, oltre a sbloccare “dolci ricordi” in casa nerazzurra, negli ultimi tre confronti in terra lombarda ha salomonicamente visto uscire tutti e tre i risultati possibili, ed alla quale guarderà con particolare intenzione il Catanzaro che, scendendo in campo alle ore 15:00 per il “match clou” di giornata con il Venezia, sarà già a conoscerne il relativo esito, mentre per i lagunari – che scendono al “Ceravolo” privi dello squalificato Candela, così come i padroni di casa hamo Situm appiedato dal Giudice Sportivo – non vi è altra alternativa al bottino pieno se non vogliono perdere contatto con il Como che li precede di un solo punto (68 a 67) in graduatoria, così che lo 0-0 con cui si concluse l’ultimo confronto di fine ottobre 2004 non servirebbe a nessuna delle due.

Come in un “effetto domino”, particolarmente interessato all’andamento del match fra giallorossi e neroverdi è il Como, che ospita alla medesima ora il Cittadella per una sfida che, sulla carta, non dovrebbe riservare eccessive difficoltà ai padroni di casa – ancorché i veneti abbiano fatto loro la gara di due anni fa, imponendosi in riva al Lario per 2-1 con doppietta di Baldini – con la curiosità che si affrontano le due formazioni che attualmente vantano le migliori serie positive (con 6 turni di imbattibilità per i lariani e 7 per i granata …), pur con la non trascurabile differenza che i primi hanno raccolto ben 16 punti contro i 9 degli avversari, mentre in ottica salvezza l’incontro che può o meno rimescolare le carte è in programma ad Ascoli, dove i bianconeri marchigiani, tornati prepotentemente in corsa nella lotta per non retrocedere, affrontano il Cosenza che li precede (42 punti a 37) di cinque lunghezze ed è reduce da due brillanti successi contro Reggiana e Bari, pur dovendosi presentare al “Cino e Lillo Del Duca” privo degli squalificati Micai e Venturi, mentre i padroni di casa lamentano l’assenza di Bellusci per analogo motivo.

Sempre in chiave Playout gli ultimi due incontri delle ore 15 che oppongono a Bolzano unSudTirol ancora potenzialmente con aspirazione di Playoff alla Ternana che, nel turno precedente, ha sprecato l’occasione per trarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa Classifica facendosi superare a domicilio dall’Ascoli e che pertanto si reca in Alto Adige non potendosi permettere ulteriori passi falsi e contando, viceversa, sull’esito delle ultime due trasferte che hanno visto gli umbri imporsi 2-1 aCremona ed imporre il pari per 0-0 al Brescia, mentre non ha a disposizione altro risultato diverso dalla vittoria lo Spezia, che affronta al “Picco” un Palermo che sta stancamente portando a termine un Campionato al di sotto delle aspettative con la speranza, per i tifosi rosanero, di ritrovare grinta e determinazione in occasione dei Playoff, ancorché nelle ultime tre visite al “Picco” abbia racimolato due pari ed una sconfitta.

Tra gli incontri in programma alle ore 18, ne riveste un’importanza capitale, per opposti motivi, quello che va in scena al “San Nicola” dove il Bari, in una crisi che non conosce fine e che l’ha portato solitario al terz’ultimo posto della Graduatoria, si trova ad affrontare – oltretutto privo degli squalificati Benali e Bellomo, oltre all’infortunato Puscas – la Capolista Parma che, viceversa, scenderà in campo già a conoscenza dei risultati di Como e Venezia dirette concorrenti per la Promozione, per una sfida pertanto di una delicatezza infinita e che è stata affidata al fischietto romagnolo Antonio Rapuano, con i “Ducali” a voler altresì riscattare la pesante sconfitta per 0-4 della passata stagione, mentre alla Sampdoria si offre una ghiotta occasione per consolidare la propria posizione in ottica Playoff rendendo visita ad un Lecco già matematicamente retrocesso, se non fosse che Mister Pirlo si ritrova con tre attaccanti (Borini, Depaoli e Sebastiano Esposito) tutti squalificati per un turno, ancorché vi siano speranze di recuperare in extremis almeno Manuel De Luca.

Per concludere, il programma della 36esima giornata prevede due derby regionali, con quello lombardo fra Feralpisalò e Brescia (pur disputandosi sul neutro di Piacenza …) a non poter prevedere il segno “x”, visto che al primo servono assolutamente i tre punti per poter coltivare delle residue speranze di evitare la retrocessione diretta, così come alle “Rondinelle” necessita la vittoria in ottica Playoff, ragion per l’eventuale replica del pari con cui si è conclusa la gara di andata non sarebbe utile a nessuna delle due formazioni, mentre l’altra sfida nel derby emiliano fra Reggiana e Modena potrebbe, al contrario, concludersi in parità in quanto consentirebbe ad entrambe di salire a quota 44 punti e, pertanto, garantirsi una quasi “salvezza matematica” sulla base del vecchio adagio che recita “meglio due feriti che un morto

