Verso l’80° anniversario della Vespa: evento nazionale a Pontedera

PONTEDERA – Il Vespa Club d’Italia annuncia lo svolgimento delle Premiazioni Sport e Turismo – stagione 2025, in programma a Pontedera nelle giornate del 28 febbraio e 1° marzo 2026. L’appuntamento, tra i più attesi dalla comunità vespistica nazionale, inaugura ufficialmente un nuovo anno di attività e iniziative.

L’edizione 2026 assume un valore particolarmente simbolico, collocandosi all’avvio delle celebrazioni per l’80° anniversario della Vespa, nata nel 1946 e divenuta nel tempo un’icona riconosciuta a livello internazionale, espressione di stile, innovazione e identità italiana. Pontedera, città in cui la storia della Vespa ha preso forma, rappresenta la cornice ideale per rendere omaggio ai risultati sportivi, all’impegno associativo e alla passione che anima il movimento vespistico.

La manifestazione sarà inaugurata dal Sindaco di Pontedera Matteo Franconi e dal Presidente del Vespa Club d’Italia Leonardo Pilati. Il Teatro Era, sede dell’evento, accoglierà nel fine settimana oltre mille vespisti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza degli oltre 600 Vespa Club affiliati.

Le premiazioni, coordinate dai Direttori nazionali di settore Vincenzo Vitrioli e Antonino De Pasquale, con il supporto del Consiglio Nazionale, celebreranno i soci che si sono distinti nel corso del 2025 per attività sportive e turistiche. L’iniziativa intende valorizzare l’impegno di chi, con dedizione e continuità, contribuisce a mantenere viva la tradizione vespistica attraverso l’organizzazione e la partecipazione a raduni, manifestazioni ed eventi lungo tutto l’anno.

Il Presidente Leonardo Pilati ricorda come, grazie a questo appuntamento, migliaia di appassionati abbiano avuto negli anni l’opportunità di conoscere Pontedera, “Città della Vespa”, e visitare il Museo Piaggio, che ha ospitato le premiazioni dal 2019 al 2025 e che sarà aperto anche in occasione dell’edizione 2026.

“Ospitare per la prima volta l’evento al Teatro Era rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città e rafforza il percorso di consolidamento dell’identità di Pontedera come ‘Città dei Motori’”, sottolinea Eugenio Leone, Vicepresidente nazionale di ANCI Città dei Motori. “Le manifestazioni vespistiche, tra cui il Vespa World Days 2024, si confermano una leva strategica per la promozione del territorio e lo sviluppo turistico della Valdera.”

