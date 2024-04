Verde urbano a Porta a Lucca, Cavalcavia di Sant’Ermete e molto altro ancora nel Consiglio Comunale di lunedì 8 aprile

Scritto da admin• 7:57 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La surroga dei due consiglieri comunali dimissionari, entrambi della Lega, l’onorevole Edoardo Ziello e Alessandro Gennai, quest’ultimo già Presidente nella passata legislatura del Consiglio Comunale, sarà all’ordine del giorno della seduta dello stesso Consiglio Comunale di lunedì 15 aprile, anzichè nella seduta di lunedì prossimo, 8 Aprile (inizio dalle 14,30) che seguirà, invece, l’ordine del giorno già fissato in precedenza.



In particolare, in questa ultima seduta, saranno discussi, 4 question time, alcune interpellanze (per due ore dopo i question time) e, infine, alcune mozioni.

Il primo question time, del consigliore Luigi Sofia (SI), è sul verde urbano a Porta a Lucca. Il secondo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), è su i “ritardi” per il cavalcavia di Sant’Ermete. Il terzo, della consigliera Emilia La Croce (La città delle persone), è su i girdinetti Baretti e Parco Solarino. il quarto ed ultimo question time, infine, del consigliere Marco Biondi (PD), è su Via Di Ripaiola. A tutti questi quattro question time risponderà il vicesindaco e asessore ai lavori pubblici e al verde urbano, Raffaele Latrofa. A seguire, come detto, sarà la volta delle interpellanze come quelle del consigliere Matteo Trapani (PD), sul bonus 110 per Erp e sulle graduatorie Erp. Ad entrambe le interpellanze gli risponderà l’assessora alle politiche abitative Giovanna Bonanno.

Infine, sarà poi la volta delle mozioni come quella del consigliere Marteo Trapani (PD), sulle accise e costo dell’energia.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal sito You Tube del Consiglio Comunale.

