“Vele come ali”: Mario Nuzzi racconta l’eterno viaggio dell’uomo tra cielo e mare

Written by Redazione• 12:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un percorso tra esplorazione, sogno e desiderio di conoscenza, partendo dai celebri versi di Dante Alighieri: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.

È questo lo spirito di “Vele come ali – L’eterno viaggio dell’uomo tra cielo e mare”, l’incontro in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.30 presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa.

L’evento è organizzato dall’imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, Francesca Bufalini, con il patrocinio del Comune di Pisa. Sarà pregiata l’apertura e introduzione dell’Assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini che sottolineerà la valenza culturale e turistica della lectio magistralis del Dott. Nuzzi.

“Protagonista dell’appuntamento sarà il dottor Mario Nuzzi, medico e aviatore, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso l’eterna vocazione dell’uomo all’esplorazione, alla scoperta e al superamento dei propri orizzonti” spiega Bufalini.

“Nel corso di un intervento della durata di circa un’ora e mezza, Nuzzi — “dal bisturi alla cloche” — ripercorrerà il tema del viaggio nelle sue molteplici forme: dalla ruota alla vela fino al volo, privilegiando il fascino dell’ala e della scoperta osservata dal cielo”.

“Non mancheranno riferimenti alla medicina moderna e alla cosiddetta “Wanderlust”, la predisposizione biologica all’esplorazione, così come incursioni nel mondo della letteratura, dell’arte e del sogno, dove il viaggio reale e quello immaginario diventano fonte inesauribile di ispirazione”.

L’incontro sarà inoltre arricchito dalla proiezione di suggestive immagini fotografiche realizzate dallo stesso autore e dedicate ai paesaggi del nostro Paese, in un racconto capace di unire scienza, esperienza personale e passione per il volo.

Last modified: Maggio 12, 2026