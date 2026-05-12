Ripristino dello svincolo diretto verso Via Pietrasantina: Anas dice “no”

Written by Redazione• 12:34 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – “No” al ripristino allo svincolo diretto verso via Pietrasantina per chi percorre l’Aurelia arrivando da Viareggio. E “no” anche all’eventualità di una terza rotatoria. E’ arrivata nei giorni scorsi al protocollo del comune di San Giuliano Terme la risposta di Anas, soggetto gestore di tutta l’Aurelia e dunque titolare e competente per ogni intervento e modifica alla viabilità dell’importante arteria stradale, alle richieste, reiterate, formulate dalla stessa amministrazione termale in accordo con Confcommercio Pisa, alla luce della riduzione del numero di clienti lamentato da negozi e imprenditori della zona per effetto delle modifiche alla viabilità.

“L’ipotesi di consentire la svolta a sinistra alla corrente veicolare proveniente da Viareggio comporterebbe il ripristino di una situazione di pericolo che, di fatto, vanificherebbe i benefici e i risultati della nuova rotatoria – si legge nella lettera di risposta di Anas-. Anche l’eventualità di una terza rotatoria non risulta condivisibile poiché, in considerazione della vicinanza alle altre rotatorie, la realizzazione comporterebbe un’eccessiva congestione del traffico veicolare”. E’ un “no” secco, dunque, quello pronunciato dal gestore dell’Aurelia, che, a meno di ripensamenti, lascia pochissimi margini ad ulteriori discussioni.

“Dispiace che Anas abbia pronunciato una valutazione così netta e tale da chiudere, praticamente la porta ad ogni ulteriore margine di confronto – dice il sindaco Matteo Cecchelli -. Con un pizzico di flessibilità in più, forse, sarebbe stato possibile cercare un punto di equilibrio fra le le fondamentali esigenze di sicurezza stradale e le difficoltà che gli imprenditori della zona stanno affrontando alle luce dei cambiamenti alla viabilità”.

“È un peccato che Anas abbia scelto di non accogliere una richiesta che nasceva dalle esigenze concrete del territorio e delle attività economiche della zona” – dichiara il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Comprendiamo naturalmente le valutazioni legate alla sicurezza stradale e non abbiamo mai messo in discussione l’importanza dell’intervento complessivo sulla viabilità dell’Aurelia, ma riteniamo che si potesse individuare una soluzione capace di conciliare sicurezza e accessibilità“.

“Negli ultimi mesi alcuni imprenditori della zona di via Pietrasantina e Madonna dell’Acqua hanno riscontrato difficoltà e una riduzione della clientela legata proprio alle modifiche alla viabilità e ai percorsi oggi meno immediati per raggiungere le attività. Per questo avevamo sostenuto, insieme al Comune di San Giuliano Terme, una proposta di buon senso che puntava a ridurre i disagi senza stravolgere il nuovo assetto stradale“.

Last modified: Maggio 12, 2026