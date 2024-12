Vela. Pisa e Livorno a caccia del podio nella 151 Winter Series 2024-25

Written by admin• 8:37 am• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Pisa e Livorno si contendono il podio con le imbarcazioni di Punta Ala. Witz di Ugo Faraguna e Matitù di Giovanni Manni per i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Altrove di Gian Luca Conti e Arricciaspiccia di Andrea Granchi che difendono i colori dello Yacht Club Livorno e Sur di Enrico Dho del Circolo Velico Antignano (LI).



di Andrea Bartelloni



Con questi risultati si è appena conclusa la prima manche della 151 Winter Series 2024-2025 nelle accoglienti acque di Punta Ala. Il tutto era iniziato, venerdì 18 ottobre, con una regata di trasferimento partita da Livorno al chiaro di luna e per questo denominata “Moonlight”, ma, purtroppo era nuvoloso. Gli iscritti hanno comunque disputato una bella prova che ha visto prima al traguardo Sur di Enrico Dho, davanti a Birba 3 (Yacht Club Punta Ala) di Francesco Marcaccini e Witz di Ugo Faraguna. Alle barche provenienti da Pisa e Livorno si è aggiunto un folto gruppo che ha portato la flotta a 18 imbarcazioni suddivise in tre raggruppamenti: Orc, Orc Gran Crociera e Rating Fiv, imbarcazioni, quest’ultime, che regatano “a vele bianche”, cioè, senza l’utilizzo di spinnaker o gennaker, che, di solito, sono colorati. Hanno disputato delle veleggiate con un rating semplificato e offerto gratuitamente dalla Federazione Italiana Vela, “un sistema semplice per andare in barca” e per avvicinare gli appassionati al mondo della vela d’altura.

La flotta ha disputato sei prove dal 27 ottobre al 23 novembre con condizioni di vento e mare ottimali e un’organizzazione impeccabile da parte del comitato di regata che ha visto alternarsi alla presidenza Alessandro Testa e Marcello Montis. Anche a terra l’organizzazione è stata perfetta, dal briefing prepartenza alla pastasciutta al Club al rientro dal mare. La manifestazione vede, nel comitato organizzatore, lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, lo Yacht Club Livorno e lo Yacht Punta Ala con la collaborazione dei porti di Pisa, Livorno, del Marina di Punta Ala e del Cantiere Punta Ala-Costa Etrusca Group. Le 151 Winter Series si disputano su due manches e, dopo la pausa invernale, la flotta è attesa a Livorno e a Marina di Pisa per la seconda manche che inizierà il 15 marzo fino al 5 aprile 2025, quattro giornate di regate con percorsi “a bastone” per le imbarcazioni Orc e veleggiate per quelle iscritte a Rating Fiv. Il numero crescente di iscritti e l’entusiasmo riscontrato tra i regatanti lasciano sperare in una ottima partecipazione nella prossima primavera specialmente delle imbarcazioni pisane oltre a Urlo (Ycrmp) di Federico Gelli, che ha disputato tutte le prove chiudendo in nona posizione e Sailplane (Ycrmp) di David Carpita, presente solo nelle ultime giornate.

Le classifiche finali

Orc: 1. Birba3 (Ycpa) di Francesco Marcaccini, 2. Witz (Ycrmp) di Ugo Faraguna, 3. Birba FD (Ycpa) di Francesco Diddi.

Orc Gran Crociera: 1. Altrove (Yacht Club Livorno) di Gian Luca Conti, 2. Arricciaspiccia II (Ycl) di Andrea Granchi, 3. Polaris 2 (Ycpa) di Mario Poli

Rating Fiv: 1. Mabelle II (Ycpa) di Gianfranco Manes, Khelis (Ycpa) di Passagnoli Marco, 3. Matitù (Ycrmp) di Giovanni Manni

