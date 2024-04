Valorizzazione e tutela della Vespa: da Elena Meini una proposta per Pontedera e la Toscana

Scritto da admin• 11:20 am• Pontedera, Politica

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini, Consigliere Regionale della Lega

“In occasione dei festeggiamenti del ‘Vespa World Days’, che richiameranno migliaia di appassionati da tutto il mondo per celebrare i 140 anni della Piaggio e il centenario dello storico stabilimento toscano, ho deciso di promuovere un’iniziativa volta a valorizzare il mitico scooter,” afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. “L’evento ha una portata internazionale e evidenzia come la Vespa sia un’icona del miglior Made in Italy, che merita piena tutela,” prosegue il Consigliere. “Pertanto, ho presentato una specifica mozione chiedendo alla Giunta di riconoscere e proteggere la Vespa come espressione storica, culturale ed artistica dell’intera Regione, con l’obiettivo di ottenere il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell’Unesco,” precisa l’esponente leghista. “La Vespa è un simbolo che ha contribuito a valorizzare il nome di Pontedera, della Toscana e dell’Italia nel mondo, e pertanto, merita la massima attenzione da parte delle Istituzioni,” conclude la rappresentante della Lega. “Appoggiamo convintamente questa proposta del Consigliere Meini,” affermano il candidato Sindaco del Centrodestra a Pontedera, Matteo Bagnoli, e il Consigliere comunale della Lega, Domenico Pandolfi, “come un modo per dare ulteriore e qualificata visibilità alla nostra città.”

