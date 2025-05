“Va’ dove ti porta il bus”: 1200 studenti toscani imparano a muoversi con i mezzi pubblici tra città e socialità

Written by admin• 12:49 pm• Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Pontedera

PONTEDERA- Si è recentemente concluso il progetto “Va’ dove ti porta il bus” di Autolinee Toscane, rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale.

In tutta la Toscana, 60 classi per un totale di 1.200 bambini hanno partecipato a un percorso didattico di 6 ore, pensato per incentivare l’uso dei mezzi pubblici tra i più giovani. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per muoversi in autonomia e consapevolezza nelle città, promuovendo il senso di appartenenza al territorio e valorizzando il bus non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo di incontro e socializzazione, sottolineando il concetto di “bene pubblico” a beneficio della collettività.

A Pontedera hanno preso parte gli studenti della classe V della Scuola Dante Alighieri. La maestra Mimma Rosaria Murgia racconta così l’esperienza della classe: “Il progetto si è svolto in tre incontri: durante il primo sono stati illustrati alcuni punti di interesse della città di Pontedera che abbiamo poi visitato nel secondo incontro, effettuato con un’uscita in bus. L’uscita, che ha previsto anche la vidimazione del biglietto e una sosta davanti al Teatro Era per ulteriori spiegazioni, è stata molto apprezzata dagli alunni. Al rientro, i bambini hanno realizzato testi e disegni sui principali luoghi visitati. Siamo molto soddisfatti del progetto: l’operatrice che ci ha seguito è riuscita a coinvolgere e mantenere alta l’attenzione dei bambini”.

Autolinee Toscane ha consegnato a tutti gli studenti un attestato di partecipazione. Nei prossimi giorni, i lavori delle classi saranno selezionati e esposti all’interno dei bus cittadini, affissi sui corrimani tramite appositi pendini.

Last modified: Maggio 26, 2025